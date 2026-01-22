Ключевые успехи, народные ремесла и история: выставка "Моя Беларусь" продолжает работу

Более 211 тыс. человек посетили экспозицию "Моя Беларусь" в Минском международном выставочном центре. На ней представлены ключевые успехи страны в различных отраслях: промышленности, науке, медицине, образовании, спорте и туризме.

Посетители смогут совершить VR-путешествия по регионам Беларуси и виртуальные туры по предприятиям, увидеть передовые разработки белорусских ученых и флагманов индустрии, а также ознакомиться с народными ремеслами и историческим наследием. Каждый найдет для себя что-то интересное.

Выставка будет работать до 23 февраля. В будние дни она открыта с 12:00 до 20:00, в выходные - с 11:00 до 21:00, вход бесплатный.