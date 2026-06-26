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Кочанова и Матвиенко дали старт выставке-ярмарке регионов Беларуси и России в Минске
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дали официальный старт работе выставки-ярмарки регионов Беларуси и России.
Символическим нажатием кнопки спикеры верхних палат парламентов запустили масштабную экспозицию в Минском международном выставочном центре. Делегации осмотрели стенды.
На площадке BELEXPO прошла торжественная церемония присвоения статуса "Товар Союзного государства" продукции двух флагманских предприятий: БЕЛАЗ и МАЗ.
Также состоялась встреча спикеров в узком составе и большой разговор с губернаторами Беларуси и России.
У Союзного государства мощная договорно-правовая база. Сейчас между странами действует 89 межправительственных соглашений с 80 регионами России, а также 450 договоров между белорусскими и российскими регионами. Работа по ряду направлений будет продолжаться.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Совместно с российскими коллегами в Гродненской области мы построили мощный завод по переработке семян рапса. В этом же регионе заканчивается создание производства по переработке семян подсолнечника для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. В производстве электробусов "МиНиН" в Нижегородской области задействованы и белорусские, и российские предприятия. А Минское метро перевозит сегодня наших граждан в комфортных и современных вагонах, производство которых осуществляется с использованием белорусских станков в городе Мытищи Московской области на завод с более чем вековой историей. В российском Воскресенске с участием белорусской стороны начал работу завод кабельной продукции с полным циклом производства. Сегодня рассматривается вопрос расширения его мощностей".
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России:
"Если не будет новой, современной экономики, коллеги, то у нас не будет ни сильной социальной защиты, ни современных рабочих мест - ничего. Я понимаю, какой огромный, колоссальный объем работы лежит на плечах губернаторов, руководителей наших регионов, но у вас есть понимание, что это очень важно. И прошу именно так к этому дальше относиться, особенно в эпоху таких серьезных внешних вызовов".
Участниками форума от России стали более 700 человек, представляющих свыше 70 регионов. Парламентарии и эксперты отмечают, что количество и качество контрактных связок в 2026 году выйдет на принципиально новый уровень. Впереди пленарное заседание.