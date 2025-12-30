Кочанова поздравила юных пациентов РНПЦ детской онкологии с праздниками

Подарить детям надежду, хорошее настроение и подарки - это и есть то самое волшебство, которым окутаны новогодние дни. 30 декабря марафон добра заглянул в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах.

Здесь медики борются за самое ценное - жизнь ребенка. Сюда на лечение привозят детей и подростков со всей страны. Поздравить и поддержать ребят, которые сейчас борются с онкологией, приехала председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Маленьких пациентов ждали подарки, ведь не каждому повезет встретить Новый год дома. Онкодиагноз - это тяжелое испытание, а поддержка даже просто теплым словом не бывает лишней.

"В эти дни очень хочется, чтобы дети испытали счастье и радость от праздников, которые ждут все. Я сегодня пообщалась с этими детками, и на душе так тепло и радостно от того, насколько они позитивны. Они очень рады, что будет праздник, будет чудо", - сказала Наталья Кочанова.

Сейчас на базе РНПЦ строится новый корпус, который значительно расширит возможности центра в лечении тяжелых заболеваний у детей. После новоселья мощность медучреждения увеличится. Ожидается до 50 тыс. посещений консультативно-поликлинического отделения в год. Появится больше реанимационных коек. Планируется и рост числа операций - до 1300 ежегодно, причем более 25 % из них - высокотехнологичные. Запланирована и реконструкция главного корпуса РНПЦ.