Кочанова: Работа с обращениями граждан помогает чувствовать настроение общества
Огромный пласт работы председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой - это работа с людьми в разных форматах, начиная от прямых телефонных линий до выездов в регионы. Таким образом можно узнать реальное настроение в обществе. Чем сейчас живет народ, с какими проблемами обращаются граждане, она рассказала в программе "Разговор у Президента".
Работа с людьми очень интересная, в последнее время она заметно изменилась, отметила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. "Абсолютно правильно когда-то был сделан акцент в нашей стране на то, что все люди, которые занимают определенные должности, должны встречаться, проводить приемы, работать с людьми, бывать в коллективах, встречаться с трудовыми коллективами, с людьми по месту жительства для того, чтобы знать, чем живут люди, какие у них есть проблемы, какие есть вопросы", - считает она.
По словам председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, если раньше большая часть обращений касалась проблем жилищно-коммунального хозяйства, то сейчас их становится меньше. "Это радует и говорит о том, что все-таки на местах люди работают достаточно ответственно. Потому что все эти вопросы в плоскости местных органов власти", - подчеркнула она.
В то же время, как обратила внимание Наталья Кочанова, выросло количество предложений о точечных изменениях в законах. Значительно чаще люди обращаются с вопросами семейных традиционных ценностей. "Это и те вопросы, которые возникают в семьях. Иногда думаешь, как помочь, чем помочь? Тогда, когда люди принимают решение развестись, с кем останутся детки. Проходят суды, они начинают манипулировать детьми. И все, конечно, это отражается негативным образом и на ребенке, и на семье в целом. И таких вопросов стало достаточно много", - рассказала она.
"Иногда просто поражаешься тому, как люди, которые создавали совсем недавно семью, любили друг друга, могут вот так поступать по отношению друг к другу. Это говорит о том, что нам больше надо внимания уделять семейным ценностям, нашим традиционным ценностям. Надо воспитывать в детях понимание того, что семья - это труд, тяжелый труд. И для того чтобы сохранить семью, конечно, надо потрудиться", - считает председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси.
В Совете Республики на контроле держат обращения, которые поступили еще в ходе избирательной кампании. Наталья Кочанова координировала работу 15 доверенных лиц Президента Беларуси, они провели около 500 встреч. "Мы обобщили те предложения и пожелания, которые были в ходе электоральной кампании, их было 1100", - сообщила она. По ее словам в 50 % случаев сразу давали ответы людям, решая поступившие вопросы.
"В настоящий момент осталось только 5 % обращений, которые находятся на контроле. 10 % это там, где были даны разъяснения. И в принципе мы понимаем, что эти вопросы в настоящее время решаться не будут. Посчитали, что на самом деле это неэффективно. А 5 % (это 56 обращений) мы держим на контроле, такие как строительство общежитий для врачей и работников медицины города Минска. Одно введено в эксплуатацию, второе строится. И ряд других вопросов, которые мы сегодня держим на контроле, контролируя это до окончательного разрешения всех поступивших обращений, предложений, которые были озвучены гражданами нашей страны в ходе избирательной электоральной кампании", - добавила Наталья Кочанова.