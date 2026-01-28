Кочанова: Самые важные решения рождаются там, где государство и люди действуют вместе

Год благоустройства показал, что самые важные решения рождаются там, где государство и люди действуют вместе. Таким мнением поделилась председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

В Заславле на выездном расширенном заседании подвели итоги и обозначали ориентиры на 2026 год.

Наталья Кочанова:

"Мы услышали много инициатив, которые были реализованы в Год благоустройства. В Гомельской области проходит форум гражданских инициатив, который точно можно сделать республиканским. Расширить масштаб проведения таких инициатив было бы замечательно, поэтому мы подумаем как. Например, еще предложено провести инвентаризацию земель, которые выделялись когда-то под огородничество".