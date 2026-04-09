Кочанова: В 2025 году на Форуме регионов подписали контракты и соглашения на 900 млн рублей

Беларусь активно готовится к Форуму регионов Беларуси и России, который состоится летом. О том, каких результатов ждем от межрегионального сотрудничества, в программе "Разговор у Президента" рассказала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

"Мы самым серьезным образом готовимся к Форуму регионов, потому что понимаем, что это очень ответственно. Минск и Минская область в этом году принимают XIII Форум регионов Беларуси и России. Тема, которая выбрана, - это экономическое взаимодействие регионов. Это очень важно", - подчеркнула она.

По ее словам, Форум регионов Беларуси и России задал хороший тренд. Начали проводиться форумы уже с разными странами. "И когда мы принимаем участие в международных каких-то визитах, встречах на международных площадках, все везде говорят о региональном сотрудничестве. Это, с одной стороны, так называемая народная дипломатия, когда общаются, подписываются соглашения о побратимских связях. Города-побратимы очень тесно работают. С другой стороны, конечно, это экономика, это укрепление тех кооперативных связей, которые есть в данном случае между Беларусью и Россией, интеграционных объединений, открытие новых производств и предприятий. У нас уже есть такой термин "союзный продукт".

Наталья Кочанова:

"В прошлом году на форуме мы подписали контракты и соглашения на 900 млн белорусских рублей. В этом году мы должны и надеемся, что у нас контрактов и соглашений будет достаточно много. И уровень снизить мы точно не должны".

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси также добавила, что это еще и знакомство с регионами и в Российской Федерации, и в Беларуси. "Мы ведь проводили Форум регионов и в Гродно, и в Витебске, и в Могилеве, т. е. в разных областях нашей страны, - перечислила она. - И когда приезжают губернаторы, когда приезжает российский бизнес, они видят в реалиях, какая у нас ситуация, как работают наши предприятия".