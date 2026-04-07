В Беларуси проходит "Большая туристическая неделя", в рамках которой председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова встретилась с участниками международного туристического форума Travel Hub "Содружество". Обсуждали развитие туризма на пространстве СНГ с особым акцентом на патриотическое направление.

В современном турбулентном мире, когда военные конфликты перекраивают туристические маршруты, спрос на отдых в спокойной Беларуси неуклонно растет. Тем более что по качеству и перечню услуг отечественный сервис не уступает популярным мировым курортам.