Кочанова выразила соболезнование в связи с жертвами удара ВСУ по Брянску
Удар ВСУ по Брянску был бы невозможен без участия британских специалистов, цели указывала разведка королевства, заявили в посольстве России в Лондоне.
Напомним, накануне ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску. По сообщениям губернатора Брянской области, погибли 7 человек, еще 42 пострадали. 20 многоквартирных домов были повреждены. Сейчас проводятся работы по устранению последствий.
Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова выразила глубокие соболезнования Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате террористического ракетного удара Вооруженных сил Украины по Брянску.
"От имени Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и меня лично примите соболезнования в связи с террористическим ракетным ударом Вооруженных сил Украины по Брянску, повлекшим многочисленные человеческие жертвы. Решительно осуждаем этот позорный и не имеющий никаких оправданий акт. Использование насилия для достижения каких-либо целей является недопустимым и абсолютно неприемлемым. Выражаем искреннее сочувствие и разделяем скорбь родных и близких погибших, а также передаем пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - заявила Наталья Кочанова.