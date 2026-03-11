Удар ВСУ по Брянску был бы невозможен без участия британских специалистов, цели указывала разведка королевства, заявили в посольстве России в Лондоне.

Напомним, накануне ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску. По сообщениям губернатора Брянской области, погибли 7 человек, еще 42 пострадали. 20 многоквартирных домов были повреждены. Сейчас проводятся работы по устранению последствий.

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова выразила глубокие соболезнования Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате террористического ракетного удара Вооруженных сил Украины по Брянску.