Когда запланированы генеральные репетиции парада ко Дню Победы

Проезд колонн техники начнется с 17:00. Будут частично перекрывать главные проспекты. На внешнем кольце МКАД ограничат движение съезда на Независимости в сторону проспекта Победителей. Перекроют улицы: Рогачевскую, Основателей, Стариновскую и Тимирязева, а также проспекты Независимости, Победителей и Машерова.

Напомним, всего в параде примут участие более 4 тысяч человек и свыше 220 единиц боевой и около 30 единиц авиатехники. И, конечно, главными героями станут ветераны Великой Отечественной войны.