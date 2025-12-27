Коллектив Белреставрации получил премию Президента "За духовное возрождение"

Премию Президента "За духовное возрождение" получил коллектив ОАО "Белреставрация" за сохранение и возрождение историко-культурного наследия Беларуси. Не один десяток лет они сохраняют для нас связь с прошлым.

Специалисты из Беларуси высоко ценились и оказывали помощь объектам историко-культурного наследия по всему Советскому Союзу. В новейшей истории нашей страны реставраторы стали еще более востребованными. О тех, чье прикосновение превращает труху в золото, интервью с заместителем генерального директора Белреставрации.

У Белреставрации филиалы в нескольких городах Беларуси

"Белреставрация - это очень мощная и сильная организация. Это примерно 300 человек, тем более что в нашей организации есть головное предприятие в Минске. Есть 2 филиала в Бресте и Мире, есть 2 проектных филиала. И все это составляет примерно 320 человек. Работаем по всей Беларуси, даже иногда помогаем нашим соседям", - рассказал заместитель гендиректора ОАО "Белреставрация" Александр Климашонок.

У заместителя генерального директора всегда под рукой должен быть телефон, чтобы сделать важные звонки или получить те самые важные. "Иногда бывает до 50 звонков только до обеда", - признался он.

Жемчужина из Жировичей - деревянный иконостас XVII века

"В прошлом году нам была предоставлена такая возможность - попасть на жемчужину белорусского зодчества в Жировичский ставропигиальный монастырь. Мы первоначально сделали зондажное обследование и пришли к выводу, что состояние иконостаса очень плохое", - отметил заместитель гендиректора ОАО "Белреставрация".

реставратор news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e96613d7-a633-4978-a721-122e82965377/conversions/03d80ff7-533c-4537-8f92-36d39ddace94-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e96613d7-a633-4978-a721-122e82965377/conversions/03d80ff7-533c-4537-8f92-36d39ddace94-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e96613d7-a633-4978-a721-122e82965377/conversions/03d80ff7-533c-4537-8f92-36d39ddace94-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e96613d7-a633-4978-a721-122e82965377/conversions/03d80ff7-533c-4537-8f92-36d39ddace94-xl-___webp_1920.webp 1920w

Реставраторы заметили это, когда стали расчищать краску. "Здесь была просто пыль. И мы поняли, что его восстановить можно, но его надо везти в специальные мастерские, в специальные реставрационные мастерские, к специалистам, которые смогут работать в условиях мастерских, не в условиях храма", - отметил он.

Реставраторы сохраняют исторический облик святыни

Реставраторы проводят художественные работы, выполняют их элитные мастера, художники-реставраторы с опытом, рассказал Александр Климашонок. По его словам, это молодые ребята, мастера передают им опыт. "Реставратор - это процесс необратимый, это уже на всю жизнь", - считает он.

От замков до мемориалов - топ-10 проектов Белреставрации

"За историю реставрации было сделано более 70 объектов, из которых самые главные, если так называть, которые стали визитной карточкой нашей страны: Мирский, Несвижский замки, Гродненский старый замок, Косовский замок, это Несвижский костел Божьего тела, - перечислил Александр Климашонок. - Вместе с тем, конечно, мы сделали очень много памятников, которые символизируют историю нашей страны - это площадь Победы, Брестская крепость. Недавно мы тоже (буквально месяц назад) окончили реставрацию, потому что зимний период".

заместитель гендиректора ОАО "Белреставрация" Александр Климашонок news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75b99abf-f183-48b1-b6f2-4d5ecb082580/conversions/7a58ba33-ce0a-45da-a8c3-f60dc03073dd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75b99abf-f183-48b1-b6f2-4d5ecb082580/conversions/7a58ba33-ce0a-45da-a8c3-f60dc03073dd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75b99abf-f183-48b1-b6f2-4d5ecb082580/conversions/7a58ba33-ce0a-45da-a8c3-f60dc03073dd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75b99abf-f183-48b1-b6f2-4d5ecb082580/conversions/7a58ba33-ce0a-45da-a8c3-f60dc03073dd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Госзаказ со звездочкой - храм Александра Невского в Минске

Знаковый объект Белреставрации - это храм Александра Невского. Безусловно, это такое историческое сердце столицы, один из самых старых некрополей здесь находится - кладбище на территории храма.

"В конце 2024 года был сделан проект по реставрации храма. В этом году мы приступили к работам. Желтый кирпич, желтая глина - это украинская глина где-то из-под Донбасса, - пояснил он. - Здесь реставрирован практически каждый кирпичик красный. Он где-то укреплен, где-то домастикован, потому что они тоже уже начали сыпаться. Больше всего пришлось поработать с желтым кирпичом, с декоративными элементами. Уникальной желтой глины на территории Беларуси нет. Вот сейчас перед самым этим морозом мы его и закончили".

Время чудес - пожелания к Новому году от Белреставрации