Коллективу экономического суда Гомельской области представили нового председателя
Нового председателя экономического суда Гомельской области 30 декабря представили коллективу.
В развитие решений, принятых Всебелорусским народным собранием, указом Президента им назначен Александр Лисовский. До этого он занимал должность заместителя председателя экономического суда Гомельской области, рассматривал споры в сфере предпринимательской деятельности, работал над делами об административных правонарушениях.
В условиях жесткого санкционного давления перед экономическими судами стоит задача защищать национальные интересы Беларуси, быть на страже экономической безопасности.
Александр Лисовский, председатель экономического суда Гомельской области:
"Цель экономического правосудия - прежде всего обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь. Рассматривая находящиеся в производстве дела, суды помогают преодолевать санкционное давление. Мы стараемся блюсти интересы национальных производителей. Наша задача - рассматривать дела эффективно, законно и главное - справедливо".
Верховный суд продолжает плановую работу по укреплению судебной вертикали власти. Ранее в Минске коллективу был представлен председатель Апелляционного экономического суда. В Гродненском регионе в должность также вступил новый председатель экономического суда.