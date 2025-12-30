Коллективу экономического суда Гомельской области представили нового председателя

Нового председателя экономического суда Гомельской области 30 декабря представили коллективу.

В развитие решений, принятых Всебелорусским народным собранием, указом Президента им назначен Александр Лисовский. До этого он занимал должность заместителя председателя экономического суда Гомельской области, рассматривал споры в сфере предпринимательской деятельности, работал над делами об административных правонарушениях.

В условиях жесткого санкционного давления перед экономическими судами стоит задача защищать национальные интересы Беларуси, быть на страже экономической безопасности.

Александр Лисовский, председатель экономического суда Гомельской области:

"Цель экономического правосудия - прежде всего обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь. Рассматривая находящиеся в производстве дела, суды помогают преодолевать санкционное давление. Мы стараемся блюсти интересы национальных производителей. Наша задача - рассматривать дела эффективно, законно и главное - справедливо".