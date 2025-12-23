Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Коллективу Генпрокуратуры представили нового руководителя

23 декабря премьер-министр Беларуси представил коллективу органов прокуратуры нового генерального прокурора. Дмитрий Гора до этого возглавлял Следственный комитет.

В ходе церемонии Александр Турчин от имени главы государства вручил Дмитрию Горе погоны к воинскому званию "Государственный советник юстиции 2-го класса".

Среди основных задач перед новым руководством ведомства - поддержка предпринимательской инициативы, повышение качества работы органов прокуратуры и достижение более высоких результатов.

