Коллективу Генпрокуратуры представили нового руководителя
Автор:Редакция news.by
23 декабря премьер-министр Беларуси представил коллективу органов прокуратуры нового генерального прокурора. Дмитрий Гора до этого возглавлял Следственный комитет.
В ходе церемонии Александр Турчин от имени главы государства вручил Дмитрию Горе погоны к воинскому званию "Государственный советник юстиции 2-го класса".
Среди основных задач перед новым руководством ведомства - поддержка предпринимательской инициативы, повышение качества работы органов прокуратуры и достижение более высоких результатов.