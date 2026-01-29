Командная работа: Минск противостоит стихиям достойно

Январь продолжает испытывать на прочность белорусов. В зимнем сценарии - рекордные снегопады, крещенские морозы, оттепель с ледяным дождем, а уже с 30 января снова ожидается крепкий минус. Аварийные службы по-прежнему в режиме готовности. Работники ЖКХ без перерыва и пауз убирают наледь и снег, обрабатывают дороги и тротуары спецсмесями.

Снег, дождь и гололед - микс из неблагоприятных погодных условий подготовила эта зима для белорусов. Дорожные и коммунальные службы столицы уже не первую неделю работают в режиме 24 на 7, чтобы обеспечить безопасность передвижения пешеходов и водителей. Со стихией Минск справляется успешно.

Следом за ультраснежным "Улли" циклон "Леони" с ледяным дождем стал очередным испытанием для хранителей чистоты и порядка Минска и для всех жителей мегаполиса.

Работа коммунальных и дорожных служб идет фактически без пауз. Если стихия накрывает волнами, то борьба с осадками и их последствиями стабильная. Например, на уборке 29 января было задействовано 1,8 тыс. человек.

Профессиональные промышленные альпинисты занимаются очисткой крыш на жилых домах. Снежные шапки и сосульки опасны для пешеходов.

Светлана Поденкова, замначальника производственного отдела Минского городского жилищного хозяйства:

"Опасные места ограждаются лентами. Работы потихоньку продвигаются. Погода нам помогла, немножко постояли морозы, снегопадов не было. Порядка 85 % кровель уже очистили".

Каждый день ото льда и снега очищают обзорную площадку Национальной библиотеки.

Дмитрий Семижон, главный инженер Национальной библиотеки Беларуси:

"Есть у нас несколько способов. Первый вариант - это плавление снега путем помещения какой-то части в соответствующие лотки, в которых расположен греющий кабель. Соответственно, таяние снега производится, не совсем быстро, как хотелось бы, но, тем не менее, это происходит. Ровно такие же греющие кабели у нас расположены по контуру нашего алмаза".

Со снегом на "ты" и дорожные службы в этом январе. За первые недели года работники управления центр "Горремавтодора" уже успели перевезти 111 тыс. кубометров снежной массы.

Пассажирский трафик по всему городу - также в условиях экстремальной зимы. На некоторых маршрутах фиксируются задержки. Больше всего это коснулось троллейбусов из-за контактной сети. Аварийные бригады Минсктранса оперативно реагируют - выезжают на место отключения незамедлительно.

Елена Громыко, официальный представитель ГП "Минсктранс":

"В связи с погодными условиями происходит пробой изоляции на контактной сети, из-за чего срабатывает защита и отключается напряжение. В таких случаях оперативно выезжают аварийные бригады и устраняют пробой путем замены изоляции. Привлекаются те бригады, которые находятся ближе всего к месту происшествия для того, чтобы оперативно устранить проблему".