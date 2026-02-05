Комфорт, доступность и экономичность - белорусы оценили преимущества электродомов

В ближайшую пятилетку в Беларуси планируют ввести в эксплуатацию не менее 2 млн кв. м электродомов. Преимущества белорусы оценили давно.

Расскажем о перспективах развития отрасли и новых темпах.

В доме с приставкой "электро" семья Марины Патапишиной живет чуть более полугода. В Смолевичи перебрались из Минска и ничуть не жалеют. Собственные квадраты в современном микрорайоне долгожданные и экономичные.

"Коммуналка здесь в среднем ниже, потому что за отопление мы платим 4 копейки за кВт·ч. Это ощутимо",- рассказала жительница г. Смолевичи Марина Патапишина.

Могилевская и Минская области в республике - лидеры по строительству современных кварталов с электродомами. В Смолевичах такие возводят с 2020 года. Собственная АЭС в стране позволяет развивать и наращивать строительство в этом направлении. В ближайшие годы в городе-спутнике, согласно генплану, планируют возвести около 20 электродомов.

Алексей Горбач, зампредседателя Смолевичского райисполкома:

"Мы ежегодно сдаем порядка 100 тыс. кв. м жилья, а за 2025 год мы сдали 119 тыс. кв. м. Также в 2025-м мы ввели в эксплуатацию три дома, которые находятся полностью на электрическом отоплении".

Электродома в рамках госпрограммы "Строительство жилья" в республике возводятся с 2018 года. Если на начальном этапе строили только 6 тыс. кв. м такого жилья, то спустя два года их количество выросло вдвое. С каждым годом лишь наращиваются темпы строительства.

Екатерина Артюх, заместитель начальника управления жилищной политики - начальник отдела регулирования жилищной политики управления жилищной политики главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства:

"За прошлую пятилетку задание было установлено в объеме 2 млн кв. м электрических домов. Задание было перевыполнено на 17 %, а в 2025 году задание было перевыполнено на 70 %. Было построено 550 тыс. кв. м электрических домов, в то время как в задании было установлено больше 300 тыс. кв. м".

Обеспечить белорусов комфортным и доступным жильем - одна из приоритетных задач на ближайшую пятилетку. Учитывая стабильную энергобезопасность Беларуси, до 2030 года в стране планируют ввести в эксплуатацию не менее 2 млн кв. м электродомов. Неоспоримые преимущества такого жилья оценили не только жильцы, но и те, кто возводит современные кварталы.

Игорь Шиманович, главный инженер УКС Смолевичского района:

"Наиболее экономичными получаются дома с конвекторами. Они удобнее и экономичнее как для строительства, так и в плане обслуживания. В связи с тем, что мы экономим на инженерных сетях, в частности на сетях теплоснабжения и на времени строительства, квадратный метр получается дешевле".