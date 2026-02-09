Комфорт везде - как в Беларуси благоустраивают поселки городского типа

Беларусь - это государство, в котором жить везде одинаково хорошо и комфортно. Развитие регионов - один из главных приоритетов. И белорусы выбирают для жизни не только мегаполисы – города-спутники, поселки городского типа, деревни будущего и просто малые населенные пункты - здесь все создается по стандарту столицы. Дарья Рачко отправилась в белорусскую глубинку и собрала факты.

Городской поселок Домачево. 45 километров от Бреста. Живут 1300 человек. Приграничная зона - всего 300 метров до пункта пропуска в Польшу.

В основном люди работают в хозяйстве "Дубравушка-Агро" - ведущее в регионе предприятие специализируется на производстве молока и мяса крупного рогатого скота, выращивает зерновые и кормовые культуры для себя.

Городской поселок Домачево news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b9d95bc-ccfe-4c2e-bfe3-2353aa987230/conversions/dbfc5dd9-d4fa-4847-a117-06ca151f77f5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b9d95bc-ccfe-4c2e-bfe3-2353aa987230/conversions/dbfc5dd9-d4fa-4847-a117-06ca151f77f5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b9d95bc-ccfe-4c2e-bfe3-2353aa987230/conversions/dbfc5dd9-d4fa-4847-a117-06ca151f77f5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b9d95bc-ccfe-4c2e-bfe3-2353aa987230/conversions/dbfc5dd9-d4fa-4847-a117-06ca151f77f5-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Школа рядышком, вообще близко все, раньше надо было возить, а сейчас ходят пешком, вообще замечательно, очень близко. В город хочется, я тут родилась, у меня родители", - говорит местная жительница

Из инфраструктуры - несколько магазинов, аптек, своя больница и все то, что нужно для того, чтобы никуда не ездить. Даже есть своя зона отдыха, сделали в прошлом году - часть из бюджета, а часть вложили сами жители, такая сильная у них гражданская инициатива.

житель городского поселка Домачево news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f894db0-93a1-4c09-bf72-5c8981b7c096/conversions/6204e883-d414-47a7-b9b2-5c170d01e7e2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f894db0-93a1-4c09-bf72-5c8981b7c096/conversions/6204e883-d414-47a7-b9b2-5c170d01e7e2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f894db0-93a1-4c09-bf72-5c8981b7c096/conversions/6204e883-d414-47a7-b9b2-5c170d01e7e2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f894db0-93a1-4c09-bf72-5c8981b7c096/conversions/6204e883-d414-47a7-b9b2-5c170d01e7e2-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы конкурс выиграли, нам не хватало 5 тысяч, но люди быстренько откликнулись и собрали недостающую сумму. И вот сейчас у нас новая сцена, скамейки из Минска подвезли, все готово уже к новому сезону", - рассказал мужчина.

И это далеко не первая общая идея. В Домачево есть озеро, глубина которого достигает 5 метров. Для удобства, а главное безопасности жителей, огородили место для детей, поставили шезлонги, кабинки для переодевания. Круглосуточно дежурит ОСВОД.

Анатолий Прокопюк, старший матрос, спасатель Брестской областной организации ОСВОД:

"Сделал своими силами, провел сюда так называемый Wi-Fi-мост от дома полностью. Провел за свой счет электричество сюда, поставил видеокамеры круглосуточного наблюдения с системой слежения. Я из любого места могу все видеть".

Построили недавно в Домачево и современный дом на 24 квартиры. Рядом школа. Учиться здесь могут 200 детей. Сейчас задача - привести в порядок уличное освещение, которое ведет к школе.

Алексей Мартысюк, зампредседателя Брестского райисполкома:

"Практически все квартиры заселены. Есть 2-3 квартиры постоянно, которые свободны для привлечения молодых специалистов, либо востребованных опытных специалистов, которые нужны хозяйству".

Перемещаемся с вами в очень популярный городской поселок Телеханы. Именно те самые одноименные легендарные лыжи отсюда родом. Здесь по-прежнему находится завод по их производству. Кроме работы на заводе всегда есть вакансии в лесхозе.

Олег Букшта, станочник Телеханского лесхоза:

"Полгода я здесь работаю. Обстоятельства так сложились. Уехал из Минска, пока здесь. Очень хорошо, что в нашем поселке есть такие предприятия, как Телеханский лесхоз, которые и создают основной рынок труда в нашем поселке".

Телеханский лесхоз. Здесь производят в месяц до 1300 кубических метров пиломатериалов - основа любого строительства и производства изделий из дерева. Их используют везде: от фундамента до декора.

Антон Гармаш, начальник мастерского деревообрабатывающего участка Телеханского лесхоза:

"В цеху новую линию только установили. Линия крафта. Мощная линия: переработка до 200 кубов лесопродукции в смену. Это очень много. Поэтому планируем поднять наше производство, увеличить рынки сбыта, и, естественно, финансовое выражение нашего предприятия".

Телеханы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/151a21c3-1785-4c65-8b50-54017042fdbd/conversions/2216973f-f5bd-4895-9baa-49ff74dd91a7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/151a21c3-1785-4c65-8b50-54017042fdbd/conversions/2216973f-f5bd-4895-9baa-49ff74dd91a7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/151a21c3-1785-4c65-8b50-54017042fdbd/conversions/2216973f-f5bd-4895-9baa-49ff74dd91a7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/151a21c3-1785-4c65-8b50-54017042fdbd/conversions/2216973f-f5bd-4895-9baa-49ff74dd91a7-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Телеханах по инфраструктуре есть абсолютно все - магазины, больницы, кафе, три детских сада. Для детей есть школа искусств, там они и рисуют, и поют, и раскладывают по нотам произведения, которые побеждают в республиканских конкурсах.

"Я на баяне играю с 5 лет. Мне очень нравится, собираюсь поступать по музыкальной части", - рассказала девушка..

Жизнь в Телеханах бурлит. 4 200 человек и местные власти говорят, что с каждым годом только прибавляют.

Оксана Мялик, председатель Телеханского сельского исполнительного комитета:

"По этапному плану развития поселка запланирован ремонт дорог. Это тоже очень важно, потому что наши люди хотят ездить по хорошим дорогам, ходить по хорошим тротуарам. И это приятно".