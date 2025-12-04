Коммунальные службы Беларуси находятся в режиме повышенной готовности

Несмотря на отсутствие снега в Беларуси, коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности.

В Минске на боевом дежурстве 115 единиц спецтехники, в том числе 59 малогабаритных тракторов. Для расчистки тротуаров подготовлено 122 средства малой механизации. Во дворах установлено более 8,5 тыс. ящиков с песко-соляной смесью.

Ольга Драпей, заместитель гендиректора ГО "Минское городское жилищное хозяйство":

"При гололедице рабочий день дворников и техники смещается. Работа начинается в 6 утра, чтобы люди могли выйти из подъездов и пройтись по убранным пешеходным связям. При необходимости рабочий день не завершается в 7 вечера, а техника порой работает и до 9 вечера".