3.67 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
Коммунальщики и дорожники Беларуси продолжают работу в усиленном режиме
В Беларуси продолжается масштабная уборка снега. Особое внимание уделили наиболее пострадавшим районам. Там уборка и расчистка дорог велись даже ночью, чтобы к утру обеспечить проезд транспорта и безопасность жителей.
В Минске в ночную смену было задействовано 35 единиц спецтехники, для обработки территорий использовано 189 т противогололедных материалов.
В эти минуты коммунальные службы продолжают работать и в штатном, и в усиленном режимах. Задействовано более 1,5 тыс. специалистов ЖКХ и 113 единиц техники. Не остаются в стороне и простые люди: берут лопаты и выходят помогать коммунальщикам.
Напомним, синоптики 8 января обещают очередные погодные сюрпризы. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за снегопадов и сильного ветра. Добавятся и морозы до минус 25. Сейчас снежный покров местами превысил 20 см, но обещают, что насыплет еще столько же.