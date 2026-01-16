3.71 BYN
Кому из специалистов в этом году предложат арендное жилье - заглянули в столичный перечень
Порядка четверти общей площади жилищного строительства в новой пятилетке должны составить арендные метры. Возведение такого жилья - один из приоритетов жилищной политики. Это заложено в соответствующей госпрограмме. Ожидается, что около 5 млн арендных "квадратов" построят до 2030 года. Предоставлять их будут, в том числе, специалистам наиболее востребованных профессий.
Такой подход одобрен на высшем уровне как работающий механизм закрепления кадров, особенно в небольших населенных пунктах. Как получить арендную квартиру? Разбиралась Ольга Анищенко на примере нашей столицы.
Квартиры предоставят востребованным специалистам
Предоставлять арендные квартиры с оглядкой на рынок труда - правило, которое действует в Беларуси уже второй год. Есть вакансии, а желающих их занять немного? Местная власть готова в этом помочь, в качестве бонуса предлагая соискателям арендные метры. Такие перечни особенно нужных экономике специалистов утверждают каждый год. На днях такой список профессий обнародовала наша столица.
Единого - общереспубликанского - перечня специалистов в стране, конечно, нет. Экономика того или иного региона диктует запрос на кадры.
А местная власть, видя вакантные позиции, обозначает приоритеты - мол, нам нужны именно такие служащие или рабочие. Такой список к новому году уже обновил, например, Витебск - в нем 5 рабочих профессий и 2 должности служащего. Опубликовал пожелания Брест, заявляя главным образом о своих потребностях в медиках и педагогах. Не стал затягивать с решением и Минск.
Татьяна Кудевич, зампредседателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
"В этот перечень вошли две специальности: инженер-программист, специалист по закупкам и шесть наименований профессий рабочих, востребованных на рынке труда: водитель троллейбуса, повар, монтер пути, электрогазосварщик, рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, электромонтер по распределительным сетям".
И так каждый год. Ситуация на рынке труда изменилась? Местная вертикаль вправе перечень подкорректировать. Но при этом обещает: гражданин свою очередь не потеряет, даже если в новых списках профессий свою специальность уже не нашел.
Сергей Шакель, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:
"Если гражданин включен уже в этот перечень, поступил на индивидуальное ходатайство в том году, в котором было предусмотрено решение о востребованной профессии, то он будет оставаться в этом списке, независимо от того, что в следующем году в новом списке этой профессии не будет".
При этом с личным заявлением в администрации районов белорусам обращаться не нужно. Общий порядок таков: ходатайствовать о предоставлении арендного жилья должна организация и тем самым подтвердить, что тот или иной специалист ей необходим. И еще один важный момент: заявлять о своих кадровых сложностях могут лишь работодатели из числа госорганов и организаций.
Сергей Шакель, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:
"Это индивидуальное ходатайство, которое приходит непосредственно в администрацию от организации, подписывает ее руководитель. После включения в перечень информация о наличии квартир для востребованных специальностей будет публиковаться на сайтах администрации. Гражданин может это отслеживать и обращаться с соответствующим заявлением самостоятельно. Когда будет построен дом, информация будет размещена на сайтах администрации, и гражданин приходит и пишет заявление: "Прошу предоставить мне арендное жилье". Соответственно, в порядке поступления из этих ходатайств составляются списки, и проверяется, кто стоит на очереди".
Арендный жилищный фонд будут пополнять главным образом за счет нового строительства. В Минске, к примеру, в нынешнем году под эти нужды планируют сдать два новых арендных дома - во втором и третьем кварталах. 50 квартир выделят по квоте для специалистов востребованных профессий. Для понимания: на сегодня в столичной очереди таковых 111 человек. Новые списки, наверняка, желающих добавят. Первыми претендентами на арендные квартиры станут граждане, у которых нет своего жилья в Минске и Минском районе. И такой принцип будет работать повсеместно по всей стране.