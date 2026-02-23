Конференция по защите национальных брендов стартует в Минске 5 марта

От регистрации товарных знаков, противодействия недобросовестности до кибербезопасности. В Минске 5 марта стартует конференция по защите национальных брендов. Основные участники, а их более 150, - представители белорусских предприятий. Акцент сделают на защиту продукции "Сделано в Беларуси" на зарубежных рынках. Сегодня Беларусь работает с Африкой, Латинской Америкой, Азией. Поэтому встает вопрос об охране объектов интеллектуальной собственности.

Виталий Вабищевич, зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты: "У нас не стоит задача провести некий ликбез о том, что такое товарные знаки. Наша задача скорее поднять два ключевых вопроса: зачем объект интеллектуальной собственности? Зачем регистрировать товарные знаки, проверять на патентную чистоту, выходя на новые рынки, изучать? Это первый вопрос. А второй вопрос: как защищать? Какие есть нюансы на зарубежных рынках? Например, в системе регистрации товарных знаков или в ситуации, когда ваш товар подделывают".