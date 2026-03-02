Конфликт на Ближнем Востоке, или Как математика войны бьет по карману

Есть такая примета: если президент США возвращается в Белый дом и молчит - дело дрянь. Трамп, вернувшись уже в Темень, проигнорировал журналистов, не стал отвечать на вопросы.

Хотя у кого же спросить и про число жертв, и про нефть/газ, и про курс доллара, если не у него. Столько вопросов и ни одного ответа.

В Розовом саду Трамп уставился на статуи Джефферсона и Франклина. Стоял, смотрел на каменных экс-президентов, пока корреспонденты надрывались вопросами.

Оставим специалистам разбирать это молчание и план Пентагона, который в отношении Ирана сработал как-то не так, займемся математикой. Не школьной, а той, что заставляет биржи закрываться, а эмиров хвататься за калькуляторы.

Нефть и газ: от пролива к пропасти

Что взлетело? Золото. Пробило 5400 за унцию. Это цифра - завуалированный крик о помощи. Деньги бегут от бумажек к металлу, потому что доверия к "мировому порядку" больше нет. Доллар? Формально стоит, но попробуйте купить на него что-то, кроме виртуальных фьючерсов. Акции российских предприятий, как ни странно, растут - рынок чувствует, где тихо, а где сейчас будут гореть песок и деньги. Нефть марки Brent прыгнула до 82 долларов с утра. Это плюс 13 %. Фондовые рынки Дубая и Абу-Даби просто не открылись в понедельник. И вторник тоже выходной будет. Это только цветочки. Потому что главное - это Ормузский пролив. Горлышко, через которое проходит 20 % всей мировой нефти и 30 % СПГ. И оно, считай, заткнуто пробкой. Неофициально, конечно, но факт: танкеры стоят, суда не идут, а одно рискнуло, уже тонет. Goldman Sachs посчитал, что если пролив перекроют на месяц, газ в Европе подорожает на 130 %. ОАЭ за 48 часов с начала войны потеряли 5 млрд долларов. Когда над небоскребами Бурдж-Халифа свистят ракеты, желание покупать акции местных застройщиков как-то пропадает. И про людей, тех, кто хотел погреться на солнышке, а попал в пекло. В ОАЭ, по разным данным, застряли до 100 тыс. туристов. Тысяча в Саудовской Аравии, почти столько же в Омане. Отели Дубая сначала начали выгонять людей на улицу (деньги-то кончились). Потери туроператоров - 1,5 млн долларов в день.

Цены на нефть поднимутся выше

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):

"Сейчас цены на нефть уже полезли вверх. Я думаю, что они полезут еще, если Иран все-таки этот пролив (Ормузский пролив - прим. ред.) перекроет. Соответственно сначала полезут, потом, видимо, упадут, как только американцы вместе со своими союзниками увеличат вброс на нефтяной рынок, захваченный ими, например, венесуэльской тяжелой нефти. Это они могут сделать, то есть резко увеличить ставки, плюс ОПЕК уже принял решение об увеличении добычи нефти. В этом отношении, если нефть на некоторое время подскочит, то, скорее всего, ее собьют. Не до прежнего уровня, но до уровня очень близкого к тому, который был до начала военной операции США против Ирана".

Второй фронт: новые игроки на доске

Число участников конфликта начинает расти. Подключилась "Хезболла". Ливанские товарищи пульнули по Израилю. Израиль в ответ начал бомбить Бейрут. Глава Генштаба Израиля уже объявил о начале наступательной операции. И это уже не просто "обмен любезностями". Это второй фронт. Вопрос: расширится ли конфликт дальше? Турция молчит, но что-то настороженно. Иран заявил, что переговоров с США не будет. Трамп говорит про 4 недели войны. Но 4 недели - это оптимизм. Пессимизм - это Вьетнам, только в песках и с нефтью вместо риса. Если пламя охватит весь залив, искры долетят до всех. Нефть будет дорожать, газ будет дорожать, золото расти. А мы будем смотреть и делать выводы.

История знает такие моменты: вчера была одна реальность, завтра будет другая, а посередине - горы трупов. Мы уже проходили это в Афганистане и Ираке - сотни тысяч погибших, и никто не смог ответить на вопрос: "За что?"