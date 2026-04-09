Конфликт в Иране обернулся политической ловушкой для Трампа, считает эксперт Севостьянов

"Как мы видим, нефтяные рынки и биржи отреагировали моментально на заключенное перемирие, цены на фьючерсы нефти марки Brent тут же пошли вниз (снижение было до 15 %). В этом плане рынки настроены оптимистично, потому что сама по себе перспектива, где судовладельцам, точнее, какой-то их части придется иранцам платить, на самом деле рынки это никоим образом не пугает, это в принципе воспринимается как вполне нормальная перспектива. Она плохая именно с точки зрения имиджа Соединенных Штатов, очень плохая с точки зрения внутреннего положения Трампа, потому что именно через это его будут бить демократы, говоря о том, что он начал войну, потом он из нее вышел, а Иран по итогу просто усилился и стал чуть ли не региональной сверхдержавой, - прокомментировал Николай Севостьянов, политолог, востоковед (Россия). - Но для мировой экономики любое перемирие это, конечно же, фактор абсолютно позитивный. Хуже все то, что касается экономик именно региональных, я имею в виду арабские монархии Персидского залива, вот они на самом деле в ужасе, потому что там прекрасно понимают, что новый раунд, 3 раунд американо-израильской - иранской войны все равно неизбежен. Это будет означать лишь одно - инвесторы будут из региона уходить".