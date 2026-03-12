3.73 BYN
2.92 BYN
3.41 BYN
Конституционный Суд Беларуси принял послание Президенту и Национальному собранию
Автор:Редакция news.by
Конституционный Суд принял послание Президенту и палатам Национального собрания "О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь", информирует БЕЛТА.
Оглашая послание, председатель Конституционного Суда Сергей Сивец отметил, что всемерное обеспечение незыблемости конституционного строя - важнейшая задача государства, общества и каждого гражданина - выражается в защите суверенитета белорусского государства, укреплении национальной безопасности, реальном воплощении в жизни конституционного принципа народовластия, свободной реализации гражданами гарантированных государством конституционных прав и свобод, а также неукоснительном исполнении конституционных обязанностей.