"Контакт есть!" - гендиректор "Белавии" об отношениях с американцами

После завершения заседания ВНС делегаты и гости, которым предстоит приступить к реализации поставленных задач, поделились своими впечатлениями и рабочими планами.

За Павлом Шутило 19 декабря была настоящая охота. Журналисты обрывали его телефон и буквально стояли в очереди, чтобы получить интервью. Да, герои (так его назвал Александр Лукашенко) нынче правильные и очень скромные.

Павел - абсолютный рекордсмен по стране: в нынешней уборочной кампании намолотил более 8 тыс. т зерна. Президент даже вспомнил, что когда сам руководил сельхозпредприятием, собирали вдвое меньше.

Павел Шутило, механизатор ОАО "Кухчицы":

"Если человек хочет работать, он будет работать везде. Никогда не заставишь человека. Меня, можно сказать, поддержало государство, когда мне дали дом, а через 10 лет разрешили его купить".

Павел не только опытный механизатор, но и многодетный отец, выполнивший поручение Президента о рождении троих детей.

"С супругой мы планировали три ребенка, но в планах третий должен был быть девочкой, а у нас три мальчика", - сказал Павел Шутило.

Много в дни ВНС говорили и про демографию, и про большие семьи - это должно быть модно. Например, многодетная мама Мария Лешкевич теперь судья Верховного Суда. Так решили делегаты ВНС - голосование было открытым.

"В целом это очень важное событие, очень ответственное, поскольку судьи Верховного Суда, Конституционного Суда сегодня были избраны впервые. Это историческое событие. То доверие, которое оказано нам этим высшим органом народовластия, как раз таки и повышает ту ответственность, которая на нас в последующем возлагается", - подчеркнула Мария Лешкевич.

К гендиректору "Белавиа" Игорю Чергинцу тоже было пристальное внимание со стороны журналистов. Он подсчитал: трижды Александр Лукашенко называл "Белавиа" во время Послания народу и парламенту. Тему неба продолжили и 19 декабря. Авиастроение, ремонт гражданских и военных самолетов - это все вполне достижимо. По словам Игоря Чергинца, флот в 2026 году пополнят новыми зарубежными самолетами, контакт с американцами есть.

Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании "Белавиа":

"С нашими партнерами уже встречаемся - была встреча с вице-президентом компании "Боинг". Хорошая, добрая встреча, обсудили, как мы сейчас разворачиваем, восстанавливаем наше сотрудничество. В 2026 году будет увеличен флот авиакомпании, что намного упрощает обслуживание самолетов, приобретение запасных частей и программного обеспечения. Сняты санкции, соответственно, и финансовые вопросы (я имею в виду проведение платежей в долларах) тоже становятся проще. Спрашивают все о незаключенных межправительственных соглашениях о воздушном сообщении между странами. Это краеугольный камень, без этого летать невозможно. Поэтому мы надеемся, что в обозримом будущем такое соглашение появится, правительство его отработает, и оно будет подписано, тогда мы сможем приступать к какому-то планированию".