"Контекст": куда отправиться в отпуск и желательно без виз

Геополитическая ситуация и конфликт на Ближнем Востоке в 2026 году несколько скорректировали планы туристов. Отдельные страны пока недоступны для отдыха.

Куда отправиться в отпуск и желательно без виз - в рубрике "Контекст".

Туристам смягчили режим

У вас чемоданное настроение, но вы не можете определиться с направлением? Давайте изучим предложения туроператоров вместе.

Но для начала немного статистики. В 2025-м отдыхать за границу отправилось без малого 740 тыс. белорусов. В топ-10 стран вошли Россия, Турция, Египет, ОАЭ, Грузия, Китай, Италия, Таиланд, Греция, Франция. Чаще наши люди стали отдыхать во Вьетнаме, Катаре, Омане, Азербайджане. Куда же рвануть в этом году, учитывая геополитическую обстановку и полетные программы? А еще желательно без очередей, посольств и виз.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e5ce1db-8a3a-4c05-bd2f-6bf24b90e549/conversions/9573e849-fc7c-4821-8751-685c2985d18b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e5ce1db-8a3a-4c05-bd2f-6bf24b90e549/conversions/9573e849-fc7c-4821-8751-685c2985d18b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e5ce1db-8a3a-4c05-bd2f-6bf24b90e549/conversions/9573e849-fc7c-4821-8751-685c2985d18b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e5ce1db-8a3a-4c05-bd2f-6bf24b90e549/conversions/9573e849-fc7c-4821-8751-685c2985d18b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Всего в списке безвизовых направлений больше 40 пунктов. Новое - это хорошо забыто старое. Тунис снова ждет белорусов. Первый в этом году чартерный рейс из Минска отправится 22 мая. Гражданам Беларуси виза в эту страну не нужна на срок пребывания до 90 дней. А большинство отелей предлагают всеми любимое "все включено".

В Шри-Ланку с 25 мая электронная виза для белорусских туристов будет бесплатной. Чартеры уже есть. В планах и прямые регулярные рейсы. Но учитывайте, что с мая по сентябрь здесь дует юго-западный муссон, который приносит дожди и волны.

До 30 дней без визы можно провести во Вьетнаме. Первый рейс на тропический остров Фукуок вылетел в октябре 2025-го, в Нячанг - в марте этого года. Кстати, Нячанг называют курортной столицей Вьетнама. Мягкий климат, протяженные пляжи с белыми песками, развитая инфраструктура.

В этом году белорусам больше не нужно переживать по поводу визы в Таиланд. Ее поставят по прибытии, если отдых будет длиться не более 15 дней. Тем более появились прямые перелеты из Минска на Пхукет и Паттайю.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d15c5e2-d648-48ba-8bb5-ce4cefc949c1/conversions/f6c65f3e-df73-4684-b2a4-6bb13b84d995-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d15c5e2-d648-48ba-8bb5-ce4cefc949c1/conversions/f6c65f3e-df73-4684-b2a4-6bb13b84d995-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d15c5e2-d648-48ba-8bb5-ce4cefc949c1/conversions/f6c65f3e-df73-4684-b2a4-6bb13b84d995-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d15c5e2-d648-48ba-8bb5-ce4cefc949c1/conversions/f6c65f3e-df73-4684-b2a4-6bb13b84d995-xl-___webp_1920.webp 1920w

Летом, несмотря на сезон дождей, полетная программа не заканчивается. На срок до 30 дней не нужна белорусам виза в Китай. В прошлом сентябре открыли прямые рейсы из Минска на китайский остров Хайнань. Его еще называют "восточными Гавайями". Купальный сезон здесь длится круглый год.

Что касается Катара и ОАЭ, то авиасообщение приостановлено из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. По предварительным данным, полетную программу в Дубай из Минска планируют восстановить в 20-х числах мая. С Катаром пока неопределенность. Безопасность превыше всего. Путешественникам расстраиваться не стоит, летние месяцы в этих странах считаются не самыми комфортными, уж слишком там жарко после белорусской прохлады.

Если вы любите экскурсии, то рассмотрите Азербайджан, Узбекистан, Казахстан. Не надо заморачиваться по поводу визы и есть прямые рейсы из Минска.

Из европейских стран без визы можно слетать в Черногорию и Албанию. Перелет стыковочный через Стамбул, так что будьте готовы потратить почти целый день на дорогу.

В целом любимые направления белорусов не меняются с 2020 года. Это Россия, Турция, Египет, Грузия. Египет, помимо привычных курортов, предлагает еще и Средиземноморское побережье. Больше предложений и от российской стороны: Дагестан, Карелия, Байкал. Не менее востребован пляжный отдых на курортах Краснодарского края.