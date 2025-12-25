3.71 BYN
Контроль, охрана и система мониторинга: в праздники милиция работает в усиленном режиме
В Беларуси на время проведения рождественских и новогодних праздников милиция будет работать в усиленном режиме. Так, в Минске все места, где состоятся богослужения, и прилегающие к ним территории будут взяты под охрану.
В новогоднюю ночь места проведения массовых мероприятий будут под контролем, в том числе с использованием возможностей системы мониторинга общественной безопасности.
Александр Байдун, начальник ОММ УОПП ГУВД Мингорисполкома:
"В праздничных локациях возле Дворца спорта в новогоднюю ночь, а также 1 января будет организована работа контрольно-пропускных пунктов с личным досмотром граждан и их вещей. Для ветеранов Великой Отечественной войны, людей с инвалидностью, беременных и граждан с малолетними детьми предусмотрены отдельные пункты пропуска - шатры с оранжевым тентом. Напоминаем, лица в состоянии алкогольного опьянения на мероприятия не допускаются. Также не пропустят граждан с запрещенными предметами и домашними животными".
Вблизи мест проведения мероприятий ограничат движение транспортных средств, изменятся маршруты наземного транспорта. Личный состав нацелен на обеспечение должного правопорядка и оказание необходимой помощи.