Контроль, охрана и система мониторинга: в праздники милиция работает в усиленном режиме

В Беларуси на время проведения рождественских и новогодних праздников милиция будет работать в усиленном режиме. Так, в Минске все места, где состоятся богослужения, и прилегающие к ним территории будут взяты под охрану.





Личный состав нацелен на обеспечение должного правопорядка и оказание необходимой помощи news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/398e065b-607c-4bc8-a541-3a4fd760ec07/conversions/07728bc4-d32b-4b5d-8538-907d257aa851-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/398e065b-607c-4bc8-a541-3a4fd760ec07/conversions/07728bc4-d32b-4b5d-8538-907d257aa851-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/398e065b-607c-4bc8-a541-3a4fd760ec07/conversions/07728bc4-d32b-4b5d-8538-907d257aa851-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/398e065b-607c-4bc8-a541-3a4fd760ec07/conversions/07728bc4-d32b-4b5d-8538-907d257aa851-xl-___webp_1920.webp 1920w Личный состав нацелен на обеспечение должного правопорядка и оказание необходимой помощи

В новогоднюю ночь места проведения массовых мероприятий будут под контролем, в том числе с использованием возможностей системы мониторинга общественной безопасности.

Александр Байдун, начальник ОММ УОПП ГУВД Мингорисполкома:

"В праздничных локациях возле Дворца спорта в новогоднюю ночь, а также 1 января будет организована работа контрольно-пропускных пунктов с личным досмотром граждан и их вещей. Для ветеранов Великой Отечественной войны, людей с инвалидностью, беременных и граждан с малолетними детьми предусмотрены отдельные пункты пропуска - шатры с оранжевым тентом. Напоминаем, лица в состоянии алкогольного опьянения на мероприятия не допускаются. Также не пропустят граждан с запрещенными предметами и домашними животными".