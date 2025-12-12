3.72 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
Концерт, лотереи, лакомства со всего мира: Рождественская ярмарка готова удивлять гостей
Аутентичные сувениры и традиционные лакомства из разных уголков мира ждут гостей уже 13 декабря в "Кэпитал Пэлас". Последние приготовления перед стартом традиционной Рождественской ярмарки.
Ежегодную благотворительную акцию организовывает Минский международный женский клуб. В течение дня предусмотрены концертная программа и лотереи с вручением подарков от дипломатических миссий в Беларуси.
Наталья Рыженкова, супруга министра иностранных дел Беларуси: "Эта ярмарка уже проходит не первый год, и мне кажется, является таким праздничным местом, где можно начать встречать Рождество. Очень приятно, что наши иностранные друзья и наши граждане здесь смогут совершить такое путешествие вокруг земного шара за один день, посетив стенды стран, которые здесь представлены. Министерство иностранных дел тоже всегда присоединяется к этой ярмарке".
Все средства, вырученные от продажи национальных сувениров и лотерейных билетов, будут направлены исключительно на благотворительные проекты.
Вход свободный. Стать частью доброго дела сможет каждый желающий по адресу: Минск, ул. Интернациональная, 38.