Концерт, лотереи, лакомства со всего мира: Рождественская ярмарка готова удивлять гостей

Аутентичные сувениры и традиционные лакомства из разных уголков мира ждут гостей уже 13 декабря в "Кэпитал Пэлас". Последние приготовления перед стартом традиционной Рождественской ярмарки. Ежегодную благотворительную акцию организовывает Минский международный женский клуб. В течение дня предусмотрены концертная программа и лотереи с вручением подарков от дипломатических миссий в Беларуси.

Наталья Рыженкова, супруга министра иностранных дел Беларуси: "Эта ярмарка уже проходит не первый год, и мне кажется, является таким праздничным местом, где можно начать встречать Рождество. Очень приятно, что наши иностранные друзья и наши граждане здесь смогут совершить такое путешествие вокруг земного шара за один день, посетив стенды стран, которые здесь представлены. Министерство иностранных дел тоже всегда присоединяется к этой ярмарке".