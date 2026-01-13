3.70 BYN
2.93 BYN
3.42 BYN
"Коробчицкий Олимп" под Гродно принял первых посетителей на горнолыжном склоне
Автор:Редакция news.by
В парке активного отдыха под Гродно начал работу горнолыжный склон высотой 48 м. "Коробчицкий Олимп" (одна из самых востребованных зимних площадок региона) предлагает сразу несколько форматов катания: тюбинговую трассу, равнинную лыжню и полноценный горнолыжный спуск.
Устойчивый снежный покров и морозная погода обеспечили комфортные условия, а инфраструктура парка позволяет одновременно принимать сотни отдыхающих.
На трассе работает подъемник, оборудованы стартовые и финишные зоны, дежурят инструкторы. Подготовку склона обеспечивают ратраки и другая спецтехника для комфорта и безопасности посетителей.