"Коробчицкий Олимп" под Гродно принял первых посетителей на горнолыжном склоне

В парке активного отдыха под Гродно начал работу горнолыжный склон высотой 48 м. "Коробчицкий Олимп" (одна из самых востребованных зимних площадок региона) предлагает сразу несколько форматов катания: тюбинговую трассу, равнинную лыжню и полноценный горнолыжный спуск.

Устойчивый снежный покров и морозная погода обеспечили комфортные условия, а инфраструктура парка позволяет одновременно принимать сотни отдыхающих.

На трассе работает подъемник, оборудованы стартовые и финишные зоны, дежурят инструкторы. Подготовку склона обеспечивают ратраки и другая спецтехника для комфорта и безопасности посетителей.

Общество

зимние виды спортагорнолыжный сезон