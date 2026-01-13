"Коробчицкий Олимп" под Гродно принял первых посетителей на горнолыжном склоне

В парке активного отдыха под Гродно начал работу горнолыжный склон высотой 48 м. "Коробчицкий Олимп" (одна из самых востребованных зимних площадок региона) предлагает сразу несколько форматов катания: тюбинговую трассу, равнинную лыжню и полноценный горнолыжный спуск.