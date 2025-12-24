Король: За последние 5 лет в БГУ открыто 25 уникальных образовательных программ

За последние 5 лет в БГУ открыто 25 уникальных образовательных программ, из них 23 междисциплинарные. Об этом в программе "Актуальное интервью" рассказал ректор БГУ Андрей Король.

В БГУ на сегодняшний момент обучаются студенты из 51 страны, рассказал он. "Заключено более 600 договорных отношений с самыми разными научными, образовательными учреждениями, нашими партнерами. Превалирующее место занимают студенты из Китайской Народной Республики, а это сильные студенты. Они выбирают не только специальности магистратуры, но и учатся в аспирантуре, - отметил он. - Это хороший показатель для реноме вуза на международной арене. И благодаря тому что мы достигаем очень хороших результатов, мы видны, поэтому к нам едут, к нам действительно выстраивается очередь".

"В 2025 году мы достигли рекордного экспорта наукоемкой продукции - 4 млн долларов США, если в эквиваленте брать. За последние 5 лет мы открыли 25 уникальных образовательных программ, из них 23 междисциплинарные. В этом году у нас были 4 новые специальности для наших студентов и студентов-иностранцев. И практически все из них были закрыты в первые 3 часа после объявления набора на бюджетную форму обучения", - подчеркнул он.

"Африканистика - специальность, которая крайне важна не только с точки зрения языковых компетенций, но и с точки зрения погружения в культуру страны. Надо уметь общаться, надо знать специфику страны и надо активно продвигать свои экономические интересы", - уверен ректор БГУ.

"Интеллектуальная электроника. Подготовка по этой специальности ориентирована на продвижение в высокотехнологичной сфере, - отметил он. -

В БГУ очень мощный фундаментальный компонент науки. И в сочетании с практико-ориентированным инженерным компонентом это и дает очень глубокий и крайне востребованный элемент для внедрения на нашем "Интеграле" и других предприятиях".

"Международная экономика и торговля. Мир меняется, правил все меньше на сегодняшний момент становится, нам нужно не просто жить, нам нужно развиваться. А значит, нужно понимать мировые тенденции, нужно быть в тренде, - пояснил Андрей Король. - Из названия видно, что мы не то что не стоим на месте, а мы тщательно проводим диагностику, прежде чем что-либо создавать, и затем это просто делаем".

Андрей Король:

"Мало сделать программу с хорошим заголовком, важно ее наполнить не просто суммой информации. Информация сегодня везде. Очень важно так выстроить процесс обучения, чтобы студент сам что-то создавал, использовал проектные формы обучения, использовал различного рода открытые задания, когда нет заранее готовых ответов на вопросы. Когда бы студент становился созидателем, а не просто слушателем лекций по "желтым" конспектам".