Корреспондент "Первого информационного" Юрий Шевчук стал лучшим на конкурсе ЕАГ

В Минске продолжает свою работу пленарное заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Более 300 представителей государственных и правоохранительных органов, подразделений финансовых разведок, частного сектора и экспертов из 18 стран обсуждают актуальные вопросы взаимодействия в сфере борьбы с легализацией преступных доходов.

28 ноября были определены три самых успешных кейса по пресечению нелегальной финансовой деятельности. Лауреатами стали представители России, Таджикистана и Египта. Также на полях заседания состоялся конкурс среди журналистов на лучшую работу по теме финансовой безопасности. Среди победителей - корреспондент "Первого информационного" телеканала Юрий Шевчук.

Высокой оценки были удостоены его работы в проекте "На контроле Президента": выпуск про финансовую грамотность, а также интервью с директором департамента финансового мониторинга Дмитрием Захаровым.