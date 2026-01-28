3.74 BYN
Коржицкий и Караник о том, как наладить конструктивное сотрудничество науки и реального сектора
Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Денис Коржицкий в программе "Экономическая среда" обозначил проблему, что зачастую в реальном секторе существует снисходительное отношение к науке, мол, что она может предложить?
Для того чтобы изменить такое непродуктивное отношение, в новой пятилетке в стратегии ключевых отраслей белорусской промышленности и сельского хозяйства появились разделы научно-технического и инновационного развития, рассказал председатель ГКНТ. "Регуляторы формулировали свои задачи, которые они будут решать. Впоследствии мы обсуждаем это на совете по стратегическим проектам, формируем программные инструменты для того, чтобы подключить науку к конкретным проблемам", - рассказал он о последовательности действий.
Денис Коржицкий:
"В отраслевых стратегиях у всех есть раздел "Научно-техническое развитие" и "Инновационное развитие". Дальше это все преломляется в конкретные проекты и программные инструменты. Это либо госпрограмма инновационного развития, либо государственная научно-техническая программа, которая разрабатывается на пятилетку. Этот механизм позволит ускорить развитие".
"Кроме того, в государственной программе инновационного развития мы пересмотрели формат комплексных проектов. На сегодняшний день это проект, который в своих границах позволяет объединить несколько исполнителей, в том числе и научно-исследовательские институты", - добавил руководитель ГКНТ.
"Фундаментальные исследования за пятилетку сделать сложно, но внедрить их и выполнить разработки, НИОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), которые касаются серийного освоения, вполне реально, - считает Денис Коржицкий. - Но для этого не нужно заходить в инструмент, например, государственной научно-технической программы, а потом в госпрограмму инновационного развития. Можно одним инструментом реализовать эту задачу".
Он отметил, что зачастую попытки приблизить вузовскую науку к реальному сектору заканчиваются тем, что преподаватель, увлекаясь своей разработкой, переходит в реальный сектор.
"А для этого ГКНТ такой буфер делает - вузовские технопарки, когда между преподавателем и реальным сектором вполне себе существует посредник, который позволяет их связать, дать инфраструктуру для того, чтобы реальный сектор мог поэкспериментировать", - пояснил Денис Коржицкий.
Он напомнил, что при Советском Союзе были экспериментальные цеха, но сейчас на многих предприятиях они закрыты из-за недостатка финансирования. А в технопарках сегодня созданы финансовые инструменты для того, чтобы можно было поэкспериментировать и в дальнейшем разработку преподавателя передать в реальный сектор, не отвлекая самого преподавателя ни от науки, ни от учебного процесса, проинформировал председатель ГКНТ.
Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
"На совете по стратегическим проектам один из наших директоров физико-технического института сказал очень яркую фразу, что производственные цеха - это не место для наших экспериментов. Поэтому мы и дальше будем развивать производственную базу наших институтов, поскольку Национальная академия наука изначально строилась по принципу научно-производственной корпорации".
Приблизить исследователя к заказчикам позволят еще два фактора, считает Владимир Караник.
Первый - более широкое информирование. "Есть постановление правительства, которое позволяет заказчику напрямую приобретать продукцию, если она является результатом научно-технической разработки. Это сокращает путь от изделия до конкретного заказчика", - отметил руководитель НАН Беларуси.
Второй фактор заключается в том, что надо максимально упорядочить отношения "заказчик - исследователь". "Проект нормативно-правового акта создает основу для этого упорядочения, - сказал Владимир Караник. - Когда заказчик заказывает ученым какую-то разработку, формируется техническое задание. Если ученые сделали в строгом соответствии с техническим заданием, заказчик обязан это принять и внедрить в своем производстве. Если разработали не то, что надо, не надо принимать. И не надо здесь никакой жалости о том, что люди же работали, надо как-то их поддержать".
Владимир Караник:
"То есть, если разработали то, что надо, - берите, внедряйте. Не разработали - не принимайте. Если заказали не совсем то, что хотелось, давайте вместе садиться и разбираться, каким образом это исправить. Если это привело к появлению прибыли, значит, зарабатывают и те, и другие. Если это не взлетело, финансовую ответственность тоже несут и те, и другие. Это будет честно".
