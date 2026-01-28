Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Коржицкий и Караник о том, как наладить конструктивное сотрудничество науки и реального сектора

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Денис Коржицкий в программе "Экономическая среда" обозначил проблему, что зачастую в реальном секторе существует снисходительное отношение к науке, мол, что она может предложить?

Для того чтобы изменить такое непродуктивное отношение, в новой пятилетке в стратегии ключевых отраслей белорусской промышленности и сельского хозяйства появились разделы научно-технического и инновационного развития, рассказал председатель ГКНТ. "Регуляторы формулировали свои задачи, которые они будут решать. Впоследствии мы обсуждаем это на совете по стратегическим проектам, формируем программные инструменты для того, чтобы подключить науку к конкретным проблемам", - рассказал он о последовательности действий.

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Денис Коржицкий

Денис Коржицкий:

"В отраслевых стратегиях у всех есть раздел "Научно-техническое развитие" и "Инновационное развитие". Дальше это все преломляется в конкретные проекты и программные инструменты. Это либо госпрограмма инновационного развития, либо государственная научно-техническая программа, которая разрабатывается на пятилетку. Этот механизм позволит ускорить развитие".

"Кроме того, в государственной программе инновационного развития мы пересмотрели формат комплексных проектов. На сегодняшний день это проект, который в своих границах позволяет объединить несколько исполнителей, в том числе и научно-исследовательские институты", - добавил руководитель ГКНТ.

"Фундаментальные исследования за пятилетку сделать сложно, но внедрить их и выполнить разработки, НИОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), которые касаются серийного освоения, вполне реально, - считает Денис Коржицкий. - Но для этого не нужно заходить в инструмент, например, государственной научно-технической программы, а потом в госпрограмму инновационного развития. Можно одним инструментом реализовать эту задачу".

Он отметил, что зачастую попытки приблизить вузовскую науку к реальному сектору заканчиваются тем, что преподаватель, увлекаясь своей разработкой, переходит в реальный сектор.

"А для этого ГКНТ такой буфер делает - вузовские технопарки, когда между преподавателем и реальным сектором вполне себе существует посредник, который позволяет их связать, дать инфраструктуру для того, чтобы реальный сектор мог поэкспериментировать", - пояснил Денис Коржицкий.

Он напомнил, что при Советском Союзе были экспериментальные цеха, но сейчас на многих предприятиях они закрыты из-за недостатка финансирования. А в технопарках сегодня созданы финансовые инструменты для того, чтобы можно было поэкспериментировать и в дальнейшем разработку преподавателя передать в реальный сектор, не отвлекая самого преподавателя ни от науки, ни от учебного процесса, проинформировал председатель ГКНТ.

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

"На совете по стратегическим проектам один из наших директоров физико-технического института сказал очень яркую фразу, что производственные цеха - это не место для наших экспериментов. Поэтому мы и дальше будем развивать производственную базу наших институтов, поскольку Национальная академия наука изначально строилась по принципу научно-производственной корпорации".

Приблизить исследователя к заказчикам позволят еще два фактора, считает Владимир Караник.

Первый - более широкое информирование. "Есть постановление правительства, которое позволяет заказчику напрямую приобретать продукцию, если она является результатом научно-технической разработки. Это сокращает путь от изделия до конкретного заказчика", - отметил руководитель НАН Беларуси.

Второй фактор заключается в том, что надо максимально упорядочить отношения "заказчик - исследователь". "Проект нормативно-правового акта создает основу для этого упорядочения, - сказал Владимир Караник. - Когда заказчик заказывает ученым какую-то разработку, формируется техническое задание. Если ученые сделали в строгом соответствии с техническим заданием, заказчик обязан это принять и внедрить в своем производстве. Если разработали не то, что надо, не надо принимать. И не надо здесь никакой жалости о том, что люди же работали, надо как-то их поддержать".

Владимир Караник:

"То есть, если разработали то, что надо, - берите, внедряйте. Не разработали - не принимайте. Если заказали не совсем то, что хотелось, давайте вместе садиться и разбираться, каким образом это исправить. Если это привело к появлению прибыли, значит, зарабатывают и те, и другие. Если это не взлетело, финансовую ответственность тоже несут и те, и другие. Это будет честно".

