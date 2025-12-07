3.76 BYN
Коваленко: Белорусский юрист - это в первую очередь гражданин с большой буквы
7 декабря в Беларуси отмечается День юриста. Это профессиональный праздник не только судьей и адвокатов, также в этот день чествуют профдостижения прокуроров, юрисконсультов, исследователей и преподавателей, работающих в области права.
О том, какими компетенциями должен обладать современный юрист, рассказал министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко.
"Белорусский юрист - это в первую очередь гражданин с большой буквы, - заявил глава ведомства. - Это человек, который неравнодушен к происходящим процессам, человек, который вкладывает себя, свою жизненную энергию и силы в развитие и совершенствование правового регулирования, в защиту прав и законных интересов гражданина, в содействие развитию хозяйственных субъектов и, конечно, в защиту государственных и общественных интересов".
2025 год для белорусских юристов полон событий. В стране завершился очередной цикл судебно-правовой реформы, открылся новый судебный орган. А с 1 января 2026-го вступает в силу новый Кодекс гражданского судопроизводства.
О тех, для кого буква закона включена в алфавит еще с детства, смотрите 7 декабря в "Главном эфире" в 21:00 на "Беларусь 1".