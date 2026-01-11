Красивая, умная, терпеливая, настоящая - каков портрет белорусской женщины

Уже почти две недели белоруски живут с новостью, что 2026-й посвящен в нашей стране женщинам. Составим портрет современной белоруски: средний возраст - 43 года. Женщин - 5 млн, и это чуть больше половины жителей страны. При этом почти 80 % - горожанки. Уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте составляет более 84 %. Основные сферы - это здравоохранение, сфера соцуслуг, образование, финансовая и страховая деятельность.

При этом Беларусь входит в топ-30 стран мира по индексу гендерного неравенства из почти 170 стран. Это комбинированный показатель Программы развития ООН, который измеряет развитие человека в странах мира с точки зрения равноправия полов.

Мы можем реализовывать себя как в профессии, так и в семейной жизни. Государство это только поддерживает, позволяя разделять эти две составляющие и при этом предоставляя и укрепляя гарантии при рождении детей: оплачиваемый декрет и сохранение рабочего места. Современная женщина успевает все: и создать в доме уют, и все выше подниматься по карьерной лестнице. Как это удается и в чем их секрет - в нашем следующем материале.

В первую минуту 2026-го сразу 3 малышки так филигранно ворвались в Год белорусской женщины. Для кого-то из мам заветное слово прозвучит впервые, для кого-то - вновь, но в каждой семье навсегда сохранят эти красивые числа в календаре и на часах.

Праздновать день рождения 1 января будут еще 39 маленьких белорусок. Эта новогодняя ночь оказалась вполне себе "женской" для нашей страны. Особенно после объявления Президентом 2026-го Годом белорусской женщины.

В этом году все внимание приковано к женщинам. Все знают, что белорусская женщина и правда многое может. Быть и мамой, и сильным профи, совмещать все это в сутках, вести дом, быть очень красивой. Так что вот он, результат. Был всегда. 2026 год - это и внимание к этому результату и как будто вопрос: что нужно самим белорусским женщинам, чтобы чувствовать себя счастливыми?

Истории разных женщин, и все они счастливы по-своему.

В семье Инессы Севостей трое детей - и эта красивая женщина, не поверите, но уже бабушка. Сама из многодетной семьи, отец - военный, мама - медик. И ровно эту же судьбу она повторила через годы. Инесса - врач. Муж - полковник запаса.

Ксения, дочь Инессы Севостей:

"Я всю жизнь восхищалась маминой целеустремленностью и ее желанием помогать людям, поэтому я и решила пойти в медицину".

"Мама по характеру чуть строгая, но всегда поддержит, - призналась дочь Инессы Севостей Маргарита. - Она даже сейчас стоит и машет".

Вероника, дочь Инессы Севостей:

"Когда я стала мамой, то поняла, как много сил требуют дети. Если быть откровенной - сколько нужно успевать по дому! Но мама находит энергию во всем".

"Я сама третья дочь в семье, и всегда была убеждена, что у меня будет как минимум трое детей. Поэтому мое счастье - это семья", - уверена многодетная мама Инесса Севостей.

При этом стаж Инессы - 25 лет в практике - сколько ей самой лет, считайте сами? Занимает пост заведующей клинико-диагностической лаборатории в РНПЦ неврологии и нейрохирургии.

Инесса Севостей, завлабораторией клинической диагностики РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

"Я никогда не выбирала: или работа, или профессиональное обучение, или семья и дети. То есть для меня это все идет синхронно в моей жизни, и это мне наоборот помогает в профессиональной деятельности".

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:

"Вы говорите, много ролей? Для меня это одна роль - это я во всех своих проявлениях. Я не представляю себя без "Мира", безусловно. Журналистика - это то, куда я пришла в 18 лет. И я не представляю своей жизни без этого. Белорусский союз женщин - это общественная работа, общественная деятельность. Но я настолько люблю то, чем я занимаюсь, настолько люблю наших женщин и все наши проекты, которые рождаются прямо как дети, - сто процентов!"

Ольга Шпилевская в информационном сообществе - один из самых заметных руководителей.

Возглавляет МТРК "Мир", совмещая с лидирующей позицией в Белорусском союзе женщин, а еще играет в теннис, а еще бассейн, книги, и, конечно, семья. Это история про то, что много ролей для белорусской женщины, скорее, норма, чем исключение из правил.

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:

"Если вы спросите у моих подчиненных, никто не скажет, что я нестрогий руководитель. И даже, наверное, не просто строгий - я требовательна. Я требовательна к себе в первую очередь. Слаженная команда, четкая работа, работа, построенная на уважении друг к другу, дает результат. По-другому не бывает".

Контролер деталей и приборов ОАО "Интеграл" Анастасия Смоляк рассказала свою историю. Будучи в юном возрасте, каждый день после школы она шла домой, делала уроки и после ехала к маме на завод, встречала ее на проходной.

Так "Интеграл" в жизни Анастасии Смоляк сыграл ключевую роль. Здесь провела детство, сюда же пришла работать после университета, здесь же нашла свою любовь.

Анастасия Смоляк, контролер деталей и приборов ОАО "Интеграл":

"Интеграл" познакомил меня с моим мужем, который является инженером-технологом".

Сама Анастасия - контролер деталей и приборов. От нее зависит и качество итогового продукта. Следит за внешним видом кристаллов. Каждый - это отдельная микросхема, все изъяны - брак. Компьютер такого не сделает, нужен человеческий взгляд. И вот за такой скрупулезной работой Настя может провести все 8 часов.

"Мне работа очень нравится, Это очень ответственная работа", - считает контролер деталей и приборов ОАО "Интеграл" Марина Комар.

По соседству, кстати, продолжает трудиться мама Марина Комар - к ней Настя и прибегала девочкой на "Интеграл".

А теперь уже дочка Насти, Эвелина, танцует в ансамбле завода - такая активность для малышей.

Получается профессиональная и личная династия. И это уже даже не в двух поколениях.

Марина Комар, контролер деталей и приборов ОАО "Интеграл":

"Очень рада, правда. На этом заводе работали мои свекор и свекровь, поэтому мы постепенно пошли по их стопам".

Все эти женщины - пример для подражания. Мы намеренно не задавали вопросов о том, как они успевают быть и мамами, и профессионалами, и оставаться такими красивыми. Спросили у наших героинь, в чем особенность белорусских женщин?

Инесса Севостей, завлабораторией клинической диагностики РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

"Белорусская женщина - красивая, умная, терпеливая, настоящая. Это самое главное. Мы не подмениваем ценности".

"Женщина - это про силу, про выносливость, с женщин все начинается", - считает контролер деталей и приборов ОАО "Интеграл" Анастасия Смоляк.

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин: