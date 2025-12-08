3.78 BYN
2.88 BYN
3.35 BYN
Красную Огненную Лошадь создают из хрусталя на стеклозаводе "Неман"
Декабрь - время волшебства, и новогодняя атмосфера уже ощущается во всем. Кстати, символ будущего года - Красная Огненная Лошадь, и на стеклозаводе "Неман" создают его из хрусталя.
Работать над символом 2026 года здесь начинают уже в январе 2025-го. Сначала идея, затем бумажный эскиз и объемная модель из пластилина. После - гипсовая форма и окончательный вариант в металле. В этом году художники выбрали динамичную, стремительную лошадь, грациозную и сильную.
Сергей Шетик, главный художник ОАО «Стеклозавод "Неман": "Все эти изделия, которые художники придумали, разработали, выставляются на художественном совете. За смену примерно изготавливается 170-200 штук. Изделие стоит недорого, выполняется в хрустале и в красном стекле".
В специальной пресс-форме рождаются хрустальные миниатюры - символы будущего года. К зимним праздникам на предприятии сделают не менее 10 тысяч таких фигурок. Температура в печи достигает тысячи градусов, стекло становится тягучим и пластичным
В цеху бесцветного стекла уже совсем другая магия. Здесь рождаются крупные художественные лошади. Пластичная масса движется в руках выдувальщика Вадима Барташевича буквально посекундно. Каждый щепок формирует очертания - от изгиба корпуса до взлетающей гривы.
На создание одной такой фигуры уходит около 15 минут. А за день мастер может выполнить до трех десятков изделий. И ни одно не будет похожим на другое.
Символы года создают не только белорусские мастера. Шлифовщик Самех Али Мухаммад из Египта наносит изображение лошадей на фужеры. Говорит, любая работа требует усидчивости и уважения к материалу. В его родной стране Новый год встречают с пожеланиями добра и мира, ведь слово, произнесенное от сердца, считается самым сильным талисманом.
Зидан Самех али Мухаммад, шлифовщик стекла и стеклоизделий 7-го разряда ОАО "Стеклозавод "Неман": "Моя работа требует полной концентрации. Нужно внимательно следить за каждой линией и каждым движением. Мне нравится то, что я делаю, и мне нравится Беларусь. Здесь люди очень добрые, работать среди таких людей - одно удовольствие".
Большая часть сувениров останется в Беларуси. Их ждут магазины и ярмарки. Но у символа года есть и международный путь. Изделия отправятся в Россию, Азербайджан и Казахстан. И где бы ни оказался талисман, в каждом тепло рук мастеров и новогоднее настроение.