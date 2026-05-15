Крепкая семья - национальный бренд Беларуси

Семья для белорусов была и остается одним из главных жизненных ориентиров. Поддержка материнства, отцовства и детства ощутима на всех уровнях: от социальных гарантий до адресной помощи. Именно в семьях закладывается и передается генетический код нации.

Смысл жизни и счастье в одиннадцатикратном размере! Знакомьтесь: большая, дружная и по-настоящему крепкая семья Филистович из Вилейского района. Алеся и Михаил воспитывают 4 дочек и 7 сыночков.

Олеся Филистович, многодетная мама:

"Готовим: кастрюля литров на 6,5 - суп. Мясо, если жарим, то 2 противня. Мой секретик такой: если счастливая, выспавшаяся мама довольна, то счастлива вся семья".

Олеся Филистович

Глава семейства построил просторный дом. На подворье - большой огород и сад. Помощь по хозяйству здесь исключительно "командная работа". А недавно в автопарке семьи случилось важное пополнение - новый микроавтобус. В салоне 16 мест, и, как с улыбкой говорят супруги, значит - есть куда расти.

Михаил Филистович, многодетный отец:

"Радостно, когда едешь домой: как они встречают, когда приезжаешь, как они ждут".

"Я старше, они берут с меня пример. Может быть, где-то они меня даже чему-то научат. Я думаю: если у меня тоже будет большая семья, то я к этому готова - уже умею готовить. Хочу связать свою жизнь с детьми: работать логопедом или учителем", - поделилась мыслями старшая дочка.

Устойчивость государства начинается с благополучия в каждой семье. А потому семейная политика нашей страны направлена на поддержку на каждом этапе - от рождения малыша до вступления во взрослую жизнь. Сегодня в Беларуси пособиями всех видов охвачено 330 тыс. детей.

Юлия Бердникова, замминистра труда и социальной защиты Беларуси:

"Самая популярная мера в нашем государстве - это материнский капитал. Сегодня его размер составляет 35,5 тыс. Он ежегодно индексируется. В этом году в бюджете предусмотрено на данные виды поддержки 280 млн рублей".

Но поддержка - это еще и тепло сердец. Принцип "чужих детей не бывает" стал жизненным кредо для Тамары и Василия Гацуковичей - родителей-воспитателей из Дзержинска. Вырастив сына и дочь, они уже более 20 лет дарят любовь детям с непростой судьбой. Сейчас в их детском доме семейного типа подрастают шестеро ребят. Старшему Егору - 16, а младшей Милане (или, как дома ее называют, Ляле) - всего годик.

Тамара и Василий Гацуковичи, родители-воспитатели детского дома семейного типа:

"Для меня это жизнь. Я не могу сказать, что это работа. Мы остаемся наедине. И все наши разговоры, они всегда о детях. Стараемся за столом собираться вместе, потому что стол объединяет семью".

Тамара и Василий Гацуковичи

У каждого из ребят своя история и свой характер. Но вместе они - единое целое. Учатся помогать друг другу, искренне мечтать и уверенно строить планы на будущее. Ведь когда за спиной есть семья, любая вершина кажется достижимой.

Елена Войтехович, консультант управления главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

"Сегодня в стране функционирует около 1200 приемных семей, в которых на воспитании находятся более 2300 детей. А также функционирует 283 детских дома семейного типа, в которых на воспитании находятся почти 2 тыс. детей".

