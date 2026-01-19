Крещенские купания прошли на базе 38-й десантно-штурмовой бригады в Бресте

Крещенские купания прошли на базе 38-й десантно-штурмовой бригады. В этот раз здесь собралось руководство юго-западного региона и Бреста, а также военнослужащие города над Бугом - всего около 1 тыс. человек. На территории части для них установили палатки с обогревом. Там же теплый чай и еда.

"Христос крестился, вошел в воду Иордана. И эта святая традиция чтится всеми церквями. Это великий праздник, и мы, как православные, поддерживаем его. Традиционно каждый год в этом месте происходит окунание, молебен. Раньше это происходило на учебном водоеме. Сейчас у нас есть купель", - рассказал замкомандира 38-й десантно-штурмовой бригады Валентин Попелнухин.