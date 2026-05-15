3.82 BYN
2.77 BYN
3.24 BYN
Кривошеев: Фронтовые журналисты информационно, по смыслам разгромили нацистскую пропаганду
Второй день VI Форума медийного сообщества Беларуси в Гродно начался с торжественного возложения цветов к Вечному огню в парке Жилибера. В церемонии приняли участие представители Министерства информации, руководители республиканских и региональных СМИ. Участники почтили память погибших советских воинов и партизан минутой молчания.
Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании: "Мы чтим память наших предков, нашего предыдущего поколения в деле борьбы с фашизмом. Белорусская земля, в частности Гродненщина, понесла колоссальные, невосполнимые потери. И для меня, как для уроженца города Гродно, это, конечно, особое чувство, потому что пострадали от немецко-фашистских захватчиков и мои родственники".
Андрей Кривошеев, гендиректор агентства "Минск-Новости", председатель правления Белорусского союза журналистов: "Начинать с возложения очень правильно и символично. Это больше чем ритуал. Это большая белорусская народная национальная традиция, поскольку и мы, журналисты, в своей работе опираемся на огромный подвиг старшего поколения, всех тех фронтовых журналистов подпольной прессы, которые в годы Великой Отечественной войны информационно, по смыслам разгромили, победили нацистскую пропаганду".
После церемонии участники форума продолжили работу на площадке Гродненской областной филармонии. В программе - пленарное заседание, тематические дискуссии, открытый микрофон.