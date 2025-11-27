3.71 BYN
Кривошеев: От мобилизации и компетентности корреспондентов во многом зависит судьба Беларуси
27 ноября состоялся XV съезд Белорусского союза журналистов. Приветствие участникам направил Президент Беларуси.
Лукашенко направил приветствие участникам XV съезда Белорусского союза журналистов
Он отметил, что талант и твердая гражданская позиция журналистов Беларуси помогают отстаивать национальные интересы
Две сотни журналистов обсудили актуальные вопросы современного развития медийного сообщества страны, в том числе журналистику в эпоху трансформации, нейросетевую революцию и информационная безопасность, подвели итоги работы за последние 5 лет.
В эпоху постправды и распространения ложных фактов с помощью нейросетей важную роль играют традиционные СМИ. От мобилизации и компетентности корреспондентов во многом зависит судьба Беларуси, подчеркнул Андрей Кривошеев. Он был переизбран председателем Белорусского союза журналистов.
Андрей Кривошеев, гендиректор агентства "Минск-Новости", председатель Белорусского союза журналистов: "Международные вызовы тоже очевидны. У наших границ идет война. И против наших коллег-журналистов продолжаются незаконные рестриктивные меры, так называемые санкции. Десятки наших коллег находятся под этими санкциями. Мы, конечно, выиграли два суда Европейского союза в Люксембурге, но тем не менее бюрократы Евросоюза по-прежнему продолжают выносить против нас абсолютно незаконные даже с точки зрения их права решения, включая нас в санкционные списки. Мы этого не боимся. Мы работаем в интересах нашего государства, наших людей".
Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси: "В этой конкурентной борьбе с теми, кто пытается заполонить наше информационное пространство своими фейк-ньюс, нужно по меньшей мере не проигрывать, а побеждать, что мы сейчас успешно и делаем. Не поддаваться ни на какие провокации, не перенимать невысокие, будем так говорить, стандарты западных медиа, даже тех, кого мы еще не так давно считали эталонными, кто применяет манипуляции редактирования, которые приводят к искажению смысла, как, например, с речью американского президента на BBC и так далее. Ну и вот эту планку высоких стандартов белорусской журналистики держать".
"Я считаю, что наша журналистика будет конвергентной, как она и есть. Она будет развиваться на разных платформах, в разных форматах. Но мы не должны забывать, что все-таки в журналистике главные - люди, главный - человек, главный - журналист", - поделился мнением студент факультета журналистики БГУ Захар Хвостов.
27 ноября были определены и задачи для работы на ближайшие 5 лет. Одной из ключевых назвали организацию диалога с обществом и внутри медийного сообщества.