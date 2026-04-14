Кровеносная система экономики - почему обновление дорог так важно для Беларуси

История человечества - это история путей и дорог. Во все времена государства, которые оказались на ключевых торговых перекрестках, превращали свое географическое положение в реальную прибыль. Мировая практика знает немало подобных примеров: будь то путь "из варяг в греки" или Великий шелковый путь.

Для Беларуси, находящейся в центре Европы, качественные трассы - это кровеносная система экономики, обеспечивающая быструю и безопасную логистику для производства и экспорта. Республика всегда славилась своим "дорожным брендом". Но время не стоит на месте: растут скорости, увеличивается нагрузка, меняются запросы людей. То, что вчера казалось современным, сегодня требует масштабной перезагрузки. Страна вступает в новую пятилетку. И этот путь измеряется тысячами километров.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"У нас сегодня и нефть подешевле немножко, чем у других. Всплеск этот был в связи с дурью на Ближнем Востоке. Но, я думаю, стабилизируемся. Притом мы же еще с Россией торгуем нефтью со скидкой определенной, а дороги - это битум прежде всего, битум - это нефть. Все остальное добро у нас есть. И, коль нефть дешевле, надо использовать этот момент и поправить наши дороги".

"Программа определена. Надо от агрогородка до районного центра иметь крепкую, устойчивую дорогу. И желательно в железобетоне. Где только возможно, нужны бетонные дороги. Где невозможно, я говорю, что у нас есть момент. Вот эти год, может, полтора, когда у нас цены будут пониже, чем на мировых рынках по нефти. Значит, надо использовать и битум для строительства этих дорог. Очень важный вопрос для нас - это дороги. Мы транзитная страна", - подчеркнул белорусский лидер.

Какие цели у госпрограммы "Дороги Беларуси"

Беларусь берет курс на масштабную дорожную перезагрузку. В новой пятилетке планируется отремонтировать и реконструировать не менее 25 тыс. км дорог общего пользования - практически в 1,5 раза больше прежних объемов (для понимания масштаба: длина экватора Земли около 40 тыс. км). На финансирование мероприятий предусмотрено направить около 19 млрд белорусских рублей.

Вектор большой стройки определен четко. В первую очередь "хирургическое вмешательство" дорожной техники затронет выходы из Минска в пределах второй кольцевой, наиболее напряженные участки Р28, M6, Р1, Р23. Также продолжится обновление М3 Минск - Витебск на участке Плещеницы - Лепель, М10, Р46 от Лепеля до Сорочино, Р53 (в направлении городов-спутников) и Р122 в Могилевской области.

Где запланированы ремонт и реконструкция дорог

Сергей Леончик, замначальника главного управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

"Также большое внимание будет уделяться реконструкции состояния мостовых сооружений. В стране эксплуатируется более 5 тыс. мостовых сооружений (мосты, путепроводы). Причем по республиканской сети это 2,3 тыс. сооружений, местных - почти 3 тыс. мостов, но они чуть поменьше. В новой госпрограмме на предстоящую пятилетку мы планируем сохранить темпы реконструкции и ремонта мостовых сооружений. Планируем отремонтировать порядка 500 таких сооружений".

Впрочем, географическое положение еще нужно уметь использовать с умом. В то время как Минск вкладывает миллиарды в развитие, у наших ближайших соседей дорожная инфраструктура буквально трещит по швам.

Показательный пример - Латвия. Там практически полностью прекратились ремонт и строительство автодорог. Причина банальна: резкое подорожание битума. Местные компании-подрядчики оказались на грани банкротства. Они кричат о помощи и засыпают власти просьбами о финансовой поддержке. Но остаются неуслышанными. К слову, Рига и до этого "битумного кризиса" уверенно лидировала по количеству разбитых дорог среди всех Прибалтийских республик. Теперь же рискует стать абсолютным и недосягаемым рекордсменом по бездорожью.

Ремонт дороги

"В целом понятно, что ситуация в европейских экономиках неблестящая. И то, что происходит с дорожным строительством, является прямым последствием того, что происходит в экономике. В этих условиях дорожное строительство становится для европейских стран все более и более сложным, поскольку возможностей для финансирования становится меньше, европейцам приходится на чем-то экономить. Поскольку дорожное строительство достаточно дорогостоящее мероприятие, то, конечно, дорогостоящие инфраструктурные вещи попадают под удар", - отметил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений российского Государственного университета управления Максим Чирков.