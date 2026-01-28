Круглосуточно на улицах: коммунальщики Минской области за ночь обработали свыше 4 тыс. км дорог

Круглосуточно работают коммунальщики - обрабатывают улицы специальными смесями и песком, очищают крыши от наледи.

На территории Минской области ночью работали 215 единиц спецтехники, свыше 420 человек, обработано более 4 тыс. км дорог, свыше 350 тыс. кв. м тротуаров и дворовых территорий.