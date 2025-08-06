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Крупнейшая партия Швейцарии выступает против сближения с НАТО
Автор:Редакция news.by
Швейцарская народная партия (крупнейшая в парламенте страны) высказалась против сближения с НАТО и Евросоюзом. Она раскритиковала опубликованный доклад комиссии оборонного ведомства, в котором говорится о необходимости углубления связей с Брюсселем и Североатлантическим альянсом.
В партии считают, что вооруженный нейтралитет - лучшая гарантия будущего Швейцарии в условиях свободы, безопасности и самоопределения, в то время как сотрудничество с НАТО подрывает суверенитет в вопросах национальной обороны и постепенно разрушает нейтралитет страны.