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Крупную партию взрывчатки задержали в Беларуси на границе
Белорусские специалисты продолжают системную работу по противодействию реальным угрозам. С таким заявлением выступила пресс-служба МИД Беларуси, комментируя попытку ввоза взрывчатки на территорию страны: «В то время как польские коллеги сосредоточены на вопросах контроля за миграционными потоками, декларируя создание «самой защищенной границы в Европе», белорусские специалисты продолжают системную работу по противодействию реальным угрозам. Причем, как мы видим, и за себя, и за польскую сторону. Следуя через несколько государств Восточной Европы, грузовик чудом не стал бомбой замедленного действия, о которой даже не подозревали жители ЕС. Что если бы случайна искра, ДТП или удар молнии превратили злополучный транзит в катастрофу?».
В пресс-службе подчеркнули, что профессионализм и оперативность белорусских таможенных органов позволили не только изъять опасные материалы, но и сорвать потенциальные планы их применения.