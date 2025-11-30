Крутой рассказал, где Беларуси нужно быть "более поворотливой" в сотрудничестве с РФ

Взаимодействие с Россией складывается точечно с двусторонних отношений с каждым регионом. Не секрет, что с некоторыми регионами наблюдается снижение товарооборота. Какую работу над ошибками стоит сделать, чтобы в 2026 году повысить уровень, потому что та же техника нужна на российском рынке. На такой вопрос ответил в интервью в "Главном эфире" глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой.

По его словам, на примере двух российских регионов, которые Беларусь посетила за последние дни, видно, что картина не такая однозначная, как может показаться по цифрам, потому что все считают, что 2025 год очень сложный с точки зрения продажи всех видов техники, машиностроительной продукции. И это потому, что сегодня такое состояние рынка, и вызвано оно многими причинами - от стоимости зерна до уровня процентных ставок по банковским, финансовым и лизинговым продуктам.

Когда у фермеров, как ключевых потребителей, на сегодняшний день такое финансовое состояние, то в первую очередь они думают про текущую деятельность, а не про инвестиционное обновление и покупку тракторов и комбайнов. На самом деле, в Ростовской области, и в Ставропольском крае видно, что при снижении поставок тракторной техники выросли поставки комбайнов, грузовиков МАЗ, продукции "Могилевлифтмаша", "АМКОДОР", коммунальной и дорожной техники.

"Альтернативы мультибрендовым центрам нет. В Ростове-на-Дону об этом я говорил. Это то направление, которому нас научили убежавшие из России западные компании, которые очень много внимания уделяли сервису. Да, их техника была дороже в два-три раза, но на жизненном цикле грузовика, трактора или комбайна в итоге затраты на сервис, на запасные части, на шоурумы, на зоны СТО окупались и в целом выводили подобные объекты в прибыль, поэтому они должны работать вместе", - пояснил Дмитрий Крутой.

Он отметил, что самое главное, что нужно не бороться за различные дилерские контракты или искать свою выгоду с процента продаж, а они должны работать вместе и попытаться остаться на этом рынке и ни в коем случае не отдать, а еще лучше - прирасти.

У Беларуси, считает глава Администрации Президента Беларуси, абсолютно честные цены, хорошая локализация (более 60 %, а по отдельным моделям и 90 %). Белорусско-российская техника локализованная, поэтому в данном случае можно говорить об абсолютно взаимной выгоде двух стран. "Надо сохранить сердце белорусской промышленности, машиностроение, рынки и ни в коем случае не останавливать инвестиционные планы по заводам. Нужно быть более поворотливыми в тех конкурсах, закупках и финансовых схемах, которые сегодня предлагаются на уровне российских регионов, потому что они все разные", - отметил он.

По словам Дмитрия Крутого, губернатор одного из российских регионов абсолютно справедливо высказал замечание, что Беларусь проиграла несколько конкурсов на поставку троллейбусов с автономным ходом, поэтому будут проводиться внутренние расследования и разбирательства, ведь это "абсолютно недопустимо с учетом наличия дилеров и маркетинговых служб на своих заводах". Но почему такие контракты упускаются, абсолютно проходя по цене и по финансовым условиям, придется разбираться.

Дмитрий Крутой:

"В Беларуси есть возможность на уровне банков, Минфина, лизинговых компаний предоставить даже дополнительные ресурсы (которые конкурентнее, чем даже сейчас те продукты, имеющиеся на рынке) под долгосрочные экспортные контракты. Да, есть направления, где должны помогать, в том числе и финансово, но есть направления, где должны просто спрашивать за более активную маркетинговую и экспортную работу".

Собеседник обратил внимание, что система генеральных консульств, отделений Посольства Республики Беларусь в России должна давать большую отдачу и больший результат. "Мы повышаем статус с уровня отделения до уровня Генконсульства, но специально, чтобы была возможность более свободно общаться в том числе и с областными чиновниками, с директорами крупных предприятий, которые находятся в соответствующих регионах, и для того, чтобы мы расширяли линейку предприятий, с которыми сотрудничаем", - добавил он.