Крутой в Мстиславле обсудил программу развития АПК Могилевской области с руководителями районов
Более чем на треть увеличить объемы производства позволит программа развития АПК Могилевской области. Перспективные проекты на предстоящие 5 лет обсудили руководители районов в Мстиславле с участием главы Администрации Президента Дмитрия Крутого. Особое внимание - сокращению непроизводственного выбытия крупного рогатого скота (падежа). На проблему не раз обращал внимание Президент.
Работа с кадрами основывается на их обучении на базе хозяйств по принципу "адресов передового опыта", где будут отрабатывать целые направления отрасли, например, ветеринарии и зоотехнии, повышение качества кормов, их заготовки. Закрепится и практика строительства современных молочных комплексов.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
"Президентом четко определено, что современный агропромышленный комплекс будет оставаться приоритетом в развитии страны в целом. Очень эффективно показала себя принятая программа по строительству в каждом нашем регионе 10 МТК в год. На примере Могилевского района за 2024 год на этих объектах получен фактически искомый надой: на одну корову 6200 л. Это непросто точка безубыточности, а тот объем, который позволяет сегодня молочную экономику настроить надлежащим образом и возвращать те финансовые ресурсы, которые потрачены на строительстве этих объектов".
Приоритетом станет и уже зарекомендовавшая себя тактика - закрепление менее успешных хозяйств за промышленными предприятиями и организациями. Уже сейчас таких 58 в Могилевском регионе.