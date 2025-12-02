Крутой в Мстиславле обсудил программу развития АПК Могилевской области с руководителями районов

Более чем на треть увеличить объемы производства позволит программа развития АПК Могилевской области. Перспективные проекты на предстоящие 5 лет обсудили руководители районов в Мстиславле с участием главы Администрации Президента Дмитрия Крутого. Особое внимание - сокращению непроизводственного выбытия крупного рогатого скота (падежа). На проблему не раз обращал внимание Президент.

Работа с кадрами основывается на их обучении на базе хозяйств по принципу "адресов передового опыта", где будут отрабатывать целые направления отрасли, например, ветеринарии и зоотехнии, повышение качества кормов, их заготовки. Закрепится и практика строительства современных молочных комплексов.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Президентом четко определено, что современный агропромышленный комплекс будет оставаться приоритетом в развитии страны в целом. Очень эффективно показала себя принятая программа по строительству в каждом нашем регионе 10 МТК в год. На примере Могилевского района за 2024 год на этих объектах получен фактически искомый надой: на одну корову 6200 л. Это непросто точка безубыточности, а тот объем, который позволяет сегодня молочную экономику настроить надлежащим образом и возвращать те финансовые ресурсы, которые потрачены на строительстве этих объектов".

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/024c83d2-57d4-437d-b2b1-4ffba9717831/conversions/d738bc0d-2c41-4163-b99a-e115a263380d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/024c83d2-57d4-437d-b2b1-4ffba9717831/conversions/d738bc0d-2c41-4163-b99a-e115a263380d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/024c83d2-57d4-437d-b2b1-4ffba9717831/conversions/d738bc0d-2c41-4163-b99a-e115a263380d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/024c83d2-57d4-437d-b2b1-4ffba9717831/conversions/d738bc0d-2c41-4163-b99a-e115a263380d-xl-___webp_1920.webp 1920w