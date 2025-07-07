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Крытый рынок на Комаровке за 2 года обновят
Концепцию реконструкции крытого Комаровского рынка уже утвердили. Об этом во время оперативного совещания в Мингорисполкоме 7 июля заявил гендиректор ГП "Минский Комаровский рынок" Николай Хмельницкий, сообщает "Минск-Новости".
Планируется, что работы займут около 2 лет. Сам крытый рынок на время работ закрываться не будет.
"Концепция предусматривает создание современного торгового пространства для покупателей и продавцов, - сообщил Н. Хмельницкий. - Она включает в себя замену практически всех витрин - около 380 штук - а также расширение зоны обслуживания. Кроме того, планируем установить дополнительное холодильное оборудование. Дополнительное освещение не только улучшит внешний вид рынка, но и поможет в навигации по нему. Планируется, что работы начнутся с рядов, где продается мясная продукция".
Напомним, что в состав предприятия "Минский Комаровский рынок" входят также два небольших рынка на юге столицы - Курасовщинский и Чижовский. Как сообщил Н. Хмельницкий, сейчас на Чижовском рынке заполнено около 83 % мест, на Курасовщинском - 65 %. Непосредственно на Комаровском занято 82 % торговых мест.