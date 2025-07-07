Крытый рынок на Комаровке за 2 года обновят

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Концепцию реконструкции крытого Комаровского рынка уже утвердили. Об этом во время оперативного совещания в Мингорисполкоме 7 июля заявил гендиректор ГП "Минский Комаровский рынок" Николай Хмельницкий, сообщает "Минск-Новости".

Планируется, что работы займут около 2 лет. Сам крытый рынок на время работ закрываться не будет.

"Концепция предусматривает создание современного торгового пространства для покупателей и продавцов, - сообщил Н. Хмельницкий. - Она включает в себя замену практически всех витрин - около 380 штук - а также расширение зоны обслуживания. Кроме того, планируем установить дополнительное холодильное оборудование. Дополнительное освещение не только улучшит внешний вид рынка, но и поможет в навигации по нему. Планируется, что работы начнутся с рядов, где продается мясная продукция".