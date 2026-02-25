Кто должен убирать за своим домашним питомцем - расскажем

Морозы сходят, весна приближается, и в Минске запахло большой проблемой - запахло в буквальном смысле. На газонах, во дворах, даже на детских площадках - следы собачьих прогулок - за зиму скопились сотни тонн отходов.

Расскажем, как быть в период весны с такими сюрпризами и кто должен убирать за своим домашним питомцем.

Ответственность за братьев меньших

Злободневная тема, которая сегодня заполонила социальные сети. Когда наступает ответственность для собаководов, которые игнорируя нормы выгула собак, оставляют после себя неприглядные следы повсеместно. Напомним, согласно закону "Об ответственном обращении с животными", который начал действовать в Беларуси с 1 января 2025 года, владельцы собак несут полную ответственность в этом деле.

Ранее законодательство было более лояльным в этом вопросе - граждан призывали не допускать, чтобы их животные загрязняли общественные места. Сегодня же за игнорирование закона грозит не малый штраф.

"Закреплена ответственность за владельцами животных, в том числе и по уборке, когда они их выгуливают, отходов их жизнедеятельности. Но, к сожалению, не все у нас соблюдают данный закон. И, соответственно, работники ЖКХ, которые отвечают за санитарное состояние подъездов и придомовых территорий, убирают и за нарушителями. Те, кто не убирает их отходы, естественно, нарушают законодательство. За это предусмотрена административная ответственность, штраф от 1 до 15 базовых", - рассказал Андрей Шишко - начальник отдела ЖКХ Фрунзенского района г. Минска.

Инна Клевко, работник отдела ЖКХ Фрунзенского района г. Минска:

"Есть такие моменты, что приходится убирать. Собачки же не виноваты, как их выгуливают. К сожалению, люди не убирают за собой. Не могу сказать, что часто и много, очень много и хороших людей, и отзывчивых, и благодарят за наш труд, но есть всякие".