Кто может претендовать на арендное жилье: в Минске утвердили перечень востребованных профессий

Мингорисполком утвердил перечень наиболее востребованных профессий среди служащих и рабочих, которым планируют предоставлять арендное жилье в 2026 году. Это инженер-программист и специалист по организации закупок. Изменился и список рабочих профессий.

Ранее в числе наиболее востребованных для получения арендных квадратов оказались водитель городского пассажирского транспорта, тоннельный рабочий, каменщик, маляр, штукатур. А сейчас спрос и на электрогазосварщиков, а также электромонтера по эксплуатации распределительных сетей и повара. 

Разделы:

Общество

Теги:

арендное жилье