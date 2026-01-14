3.71 BYN
Кто может претендовать на арендное жилье: в Минске утвердили перечень востребованных профессий
Автор:Редакция news.by
Мингорисполком утвердил перечень наиболее востребованных профессий среди служащих и рабочих, которым планируют предоставлять арендное жилье в 2026 году. Это инженер-программист и специалист по организации закупок. Изменился и список рабочих профессий.
Ранее в числе наиболее востребованных для получения арендных квадратов оказались водитель городского пассажирского транспорта, тоннельный рабочий, каменщик, маляр, штукатур. А сейчас спрос и на электрогазосварщиков, а также электромонтера по эксплуатации распределительных сетей и повара.