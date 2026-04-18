Кубраков: Тактический центр для спецподразделений МВД планируют создать к концу года
Тактический центр для спецподразделений МВД планируют создать к концу года. Об этом рассказал министр внутренних дел во время республиканского субботника.
18 апреля Иван Кубраков вместе с коллегами трудился на территории нового Колледжа МВД. Он начал работу 1 января, а уже в сентябре примет первых абитуриентов.
Интерес к учреждению высокий, поэтому подготовка идет опережающими темпами. Сегодня здесь продолжается строительство учебных помещений и спортивного комплекса - ключевого элемента подготовки будущих сотрудников органов внутренних дел.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
"Хочу отметить, что это лишь очередной объект в учебном центре, и на этом работа не закончится. Впереди нам предстоит построить многофункциональный тактический центр для подготовки сотрудников спецподразделений. Это тактический центр, в котором можно будет работать с огнестрельным оружием на автомобилях, то есть подготовка спецподразделений. Немного забегая вперед, скажу: в этом году уже принято решение совместно с коллегами из спецподразделений - "Алмаза", внутренних войск, ОМОНа - мы пришли к тому, что сегодня необходим центр подготовки спецназа. Здесь, на этой базе, мы будем готовить не только сотрудников, которые впервые пришли для несения службы в органах внутренних дел, но и будем готовить сотрудников наших спецподразделений".
Завершить строительство спортивного комплекса и создать Центр спецподготовки планируют до начала следующего года. И, по сути, уже сейчас здесь закладывается база, с которой начнется путь будущих сотрудников милиции.