Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков провел республиканский инструктаж сотрудников ГАИ.

У подножия Кургана Славы милиционеры возложили цветы, в преддверии Дня Победы почтив память погибших воинов и сотрудников милиции, а после Иван Кубраков вручил награды заслуженным работникам и ветеранам органов внутренних дел, а также передал новые мотоциклы, которые в ближайшее время поступят в спецподразделение ДПС "Стрела".

Использование мототранспорта в ГАИ не дань моде, а необходимость, подчеркнул глава милицейского ведомства.

Сегодня в Беларуси зарегистрировано 450 тыс. единиц двухколесной техники, и эта цифра постоянно растет.

Иван Кубраков:

"Время не стоит на месте. И модели мотоциклов нам нужны разные: для эскортирования, патрулирования в крупных городах и небольших районах. Задачи разные. Это не только быстрое передвижение, но и возможность оказать помощь людям. Там, где не проедет машина, проедет мотоцикл. И наш мотовелозавод выпускает линейку мотоциклов, которые мы используем при несении службы".

Также министр представил новую форму для сотрудников ГАИ. Она была пошита с учетом пожеланий самих инспекторов. Современные ткани обеспечивают комфорт в летний период, появились дополнительные световозвращающие и усиленные защитные элементы.