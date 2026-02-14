Куда пойти учиться, можно определиться на выставке "Образование и карьера"

Тысячи абитуриентов, студентов и молодых специалистов уже знакомятся с возможностями, которые предлагают более 120 учебных заведений и около 40 предприятий. В Минске продолжает работу выставка "Образование и карьера". За первый день экспозицию посетили свыше 5 тыс. человек.

Конечно, главная тема для абитуриентов сейчас - вступительная кампания. Изменения в правилах ЦЭ и ЦТ уже в силе, известны и даты экзаменов.

До последнего звонка остается совсем немного времени, а подготовка к вступительной кампании у выпускников уже в самом разгаре. Два этапа репетиционного централизованного экзамена позади, заключительный пройдет в марте. Тем временем вступили в силу изменения в порядке проведения экзаменов: в перечне предметов по выбору появилась "История Беларуси в контексте всемирной истории", также теперь разрешено использовать калькуляторы на химии и физике. Отдельно проработаны социальные аспекты. Например, школьники с нарушениями опорно-двигательного аппарата смогут не участвовать в жеребьевке мест в аудитории.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"По окончании 11 классов ребята иногда меняют паспорта. С этого учебного года мы ввели идентификацию каждого выпускника по идентификационному номеру. Это позволяет, вне зависимости от наличия старого либо нового паспорта, ребятам, абитуриентам использовать те сертификаты централизованного экзамена и централизованного тестирования, которые они получили".

Регистрация на централизованный экзамен и централизованное тестирование пройдет с 9 по 22 апреля. Основные даты испытаний назначены на 26 и 29 мая. Для тех, кто не сможет принять участие в основной период, предусмотрены резервные дни: 18, 20 и 22 июня.

Узнать, куда действительно желаешь поступать, можно на выставке "Образования и карьера", которая дает возможности для абитуриентов, студентов - тех, кто в поиске работы на ближайшие несколько лет. Здесь представлены экспозиции 46 вузов и 76 колледжей, а также более 40 предприятий демонтируют свои достижения и возможности для каждого.

Полина Сидельчик, студентка Белорусского госуниверситета иностранных языков:

"В нашем университете совсем недавно открылась специальность "цифровая лингвистика", которая готовит не только специалистов со знанием иностранного языка, но также людей, которые умеют работать с большими массивами данных и готовы тоже решать задачи, связанные с маркетингом и IT".

Родион Шимчинко, студент Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники:

"Такие выставки хороши тем, что будущие абитуриенты в основном не знают, куда можно пойти, какие специальности и направления существуют в нашей стране. А здесь собраны практически все учреждения высшего и среднего образования Беларуси".

На выставке представлены не только стенды с брошюрами, гости могут поучаствовать почти в 30 мастер-классах. Это и цифровые технологии, техника речи, танцы и даже игра на музыкальных инструментах.

"Есть небольшой трансформатор, и мы можем слегка ударить током всех желающих, если, конечно, у них нет проблем со здоровьем. У нас есть катушка Тесла, и с ней мы можем показать некоторые опыты", - рассказала студентка Белорусского государственного университета Анна Сычевская.

Анастасия Колесенкевич, абитуриент:

"Выставка предоставляет возможность определиться с выбором, если ты не знаешь на кого поступить учиться. Здесь все расскажут и покажут, и ты уже можешь выбрать".

"В девятом классе учусь. Я приехала сюда, чтобы узнать, какую профессию можно выбрать, которая мне может понравиться", - призналась абитуриент Вероника Школко.