Кухарев пригласил жителей Минска принять активное участие в очистке дворовых территорий

Председатель Минского горисполкома прокомментировал ситуацию в Минске и принимаемые меры по устранению последствий непогоды.

"Приняты меры по обеспечению функционирования всех систем жизнедеятельности города: логистических, транспортных, коммунального хозяйства. Проделана очень большая работа, потому что остановок транспорта серьезных не происходило, дороги находятся в надлежащем состоянии. Мы также очень серьезно работаем по привлечению техники. Более 700 единиц сегодня работает, которые действительно обеспечивают расчистку от снега", - отметил Владимир Кухарев.

Председатель Мингорисполкома выразил слова благодарности людям, которые принимают участие в оказании помощи. "Я хочу поблагодарить работников жилищно-коммунальных служб города, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, волонтеров, которые действительно оказывают очень большую помощь. Откликнулись предприятия и организации, которые помогли выделением техники для расчистки городских территорий. Они провели уборку своих производственных площадей и сейчас работают на улицах города", - сказал Владимир Кухарев.

Снег продолжает идти, поэтому организованы работы в ночную смену. Будет проведена работа по вывозу снега, а также по дальнейшей расчистке.

"Мы серьезно сейчас займемся дворовыми территориями, потому что они требуют особого внимания. Поэтому я хочу пригласить жителей города принять активное участие 10 и 11 января в очистке дворовых территорий, территорий возле своих автомобилей, пешеходных связей для того, чтобы оказать помощь сотрудникам жилищно-коммунальных организаций по наведению порядка", - подчеркнул председатель Мингорисполкома.